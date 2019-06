La Cota Lil| Batalla, tambores, tango y salsa

Es verdad que uno pregunta “¿qué se celebra el 24 de junio? Y muchísima gente responde inmediatamente: “Los tambores de San Juan” y es como que hubieran borrado de la memoria una de las lecciones más constantes de la escuela: la batalla que impulsó y definió nuestra independencia como nación: Carabobo.

No creo que sea un tema de afianzamiento de nuestra diversidad cultural sino de deformación de la misma, porque en el caso de San Juan, la demoledora y alienante industria del espectáculo ha remitido el ritual sanjuanero a un baile y unas formas diseñadas para televisión y para tarimas mal alimentadas con cerveza y caña, “porque si no es así, no auspiciamos el evento, así que déjennos montar la tarima, claro, y los kioscos expendedores”. Y no es que sean la televisión ni la tarima el objeto deformante, no. Es la intencionalidad, el irrespeto a la cultura de tradición, es la explotación de un sonido ancestral y pleno de significados a favor de lo contrario: del olvido, de la desmemoria.

Carabobo es un bordado histórico hecho con hilos de anécdotas increíbles, como las estratégicas “diversiones” de José Francisco Bermúdez, en El Rodeo de Guatire. En Carabobo rindieron tributo a la vida Ambrosio Plaza, el Negro Primero, “Nevado”, el fiel perro acompañante de Simón Bolívar y Tinjacá, el edecán de “Nevado”.

Carabobo es el impecable manto que cobija a Venezuela con toda su fuerza heroica. Y de ese episodio se cumplirán mañana 198 años. Faltan dos para que sea fecha Bicentenaria.

San Juan tiene entre nosotros más de dos siglos, y con igual fervor lo acunan y celebran en Curiepe como en Borburata, en Guatire como en Caraballeda, en La Vega de Caracas como en Todasana. Y con diferentes rituales, es el mismo en todas partes. Salga de una iglesia o de una casa, San Juan convoca bendiciones para los devotos y para el país. Volvamos a la tradición del corte del cabello, de la aguja o el huevo en el agua, y de bañarnos el 24 a modo de bautizo para reivindicar a quien profetizó y bautizó a Jesús.

No olvidemos tampoco que mañana hay dos importantes efemérides musicales luctuosas: la muerte de Carlos Gardel, ocurrida en 1935, y la partida de un “Salsero Mayor”: Phidias Danilo Escalona, en 1985. Phidias falleció en Caracas justo el día del cincuentenario del accidente que en Medellín, Colombia acabó con la vida de Gardel, aquél que decía: “Yo no canto. Es el pueblo el que canta a través de mi”. Memoria, coteños. Ella nos lleva a perseverar en la venezolanidad.