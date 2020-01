Josemith Bermúdez: Soy maniática y obsesiva con lo que quiero

El 2020 para Josemith Bermúdez empezó con todo: más productos para el catálogo de Josemith Cosmetics; Vestida para sanar, su nuevo libro y Somos, su nuevo tema musical, ahora en ritmo de reggae, en el que describe la esencia del venezolano.

Uno de los proyectos que emprendiste luego de atravesar tu situación de salud es Josemith Cosmetics que inicia el 2020 con cosas nuevas. ¿Cuéntanos qué nos traes?

Cuando yo estuve en cama pensaba que no iba a pararme y no quería ser una carga para mi familia y sentí que necesitaba seguir siendo útil, e invertí un poquito de mi dinero en Josemit Cosmetics, que ahí va, caminando. No galopa como yo quisiera porque se necesita capital pero ahí vamos invirtiendo con lo que se gana un poquito.

Son siete labiales que hice, cada uno tiene su lip liner, también sacamos una línea de cuidado para el cabello de la que estoy muy contenta, porque los labiales los hice en Los Ángeles, pero la línea de champú, limpieza y cuidado para el cabello, la hicimos aquí en Venezuela y es un producto de muy buena calidad, es especialmente para el mercado venezolano. En enero vamos a hacer el lanzamiento del champú, un champú que huele súper bien, hace mucha espuma y estoy muy orgullosa de que lo hayamos podido realizar en Venezuela.

¿Los ingredientes son naturales, precisamente pensando en los factores nocivos que muchos otros contienen?

Sí, exactamente. Uno de los champús tiene extracto de aceite de oliva, otro aguacate, y otro está hecho con coco. Son ingredientes naturales y la verdad es que están increíbles, yo soy maniática del olor del cabello y del brillo del cabello. Es un muy buen producto.

¿Cómo es tu participación en la hechura?

Soy maniática y obsesiva con lo que quiero y estoy muy pendiente, siempre digo lo que quiero. La compañía que trae las escencias de Francia, me las da para hacer pruebas con mi cabello y así voy eligiendo. Mi participación es completa, estoy metida de lleno, igual en los labiales, los colores, la etiqueta, no hay nada que salga sin que yo diga lo quiero así.

¿Qué vendrá más adelante en la línea?

Me gustaría hacer pestañas porque yo no tengo pestañas corridas muy lindas. Lo bueno es que con este emprendimiento pretendo tener una colaboración siempre para los niños que son pacientes oncológicos, para las mujeres con cáncer en situación de ayuda y también me gustaría, incluso, introyectarme en las clases menos privilegiadas para hablarles un poco a las adolescentes y poder empoderar a estas niñas para que puedan entender que tienen que escoger un buen padre para sus hijos, que puedan entender que ellas evidentemente lo pueden hacer todo, que vinieron con un propósito a la vida, que puedan entender que son muy valiosas y necesarias en la medida en que se hagan responsables en una sociedad como la nuestra.

Tienes un nuevo libro. Cuéntanos sobre el y sobre esta nueva faceta como escritora.

Desde que la vida me puso en reposo, en aquel año 2016, empecé a escribir todo eso que estaba viviendo. La verdad, bueno, estaba en una cama y no tenía mucho que hacer, entonces, o escribía o me dejaba dominar por la mene y mis miedos. Fue como una terapia. Entonces ahora estoy muy contenta de poder soltarlo, de poder compartir con el mundo mi experiencia para ayudar a todo aquel que lo necesite, a aquellas personas que están buscando una razón para levantarse de una adversidad, lo logré.

Lo que viene para el año

Hasta el momento Vestida para sanar se vende por Amazon Kindle, sin embargo, Josemith espera sacarlo en físico para celebrar su cumpleaños 40, el 27 de este mes.

Los labiales están a la venta a través de la página web: www.josemithcosmetics.com y www.josemithbermudez.com y por el IG Josemith Cosmetics donde conseguirán el número de Whatsapp para envíos gratuitos a toda Venezuela. La línea de champú estará a la venta muy pronto en todos los almacenes del país.

En sus proyectos está presentar un showcase con sus tres temas musicales para compartirlos con sus seguidores.