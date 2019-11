Jorge Roig Graterol: Siempre busco incluir humor y comedia en todo lo que hago

“Sinceramente siempre busco incluir el humor y la comedia en todo lo que hago, así que creo que son ingredientes que siempre me acompañarán”, resaltó Jorge Roig Graterol, director de “Prohibido suicidarse en primavera”, original de Alejandro Casona y que actualmente está en su segunda temporada en el Trasnocho de Caracas.



El también periodista y presentador del programa C De Cine debutó en la dirección teatral durante el mes de enero con esta pieza estrenada en 1937 que él mismo adaptó para presentarla al publico actual. Se trata de una comedia de enredos en la que sus personajes emprenderán un viaje para reconocer que aún para morir hace falta tener determinación y que esta, es mejor usarla para encontrar y aferrarnos a aquellas cosas que hacen que nuestra vida sea feliz. En este oportunidad es protagonizada por Rafael Monsalve, Stephanie Cardone, Theylor Plaza, Nakary Bazán, Francisco Aguana, Raoul Gutiérrez, Nerea Fernández, Erick Palacios y Beatriz Tícali. Los horarios son viernes a las 8:00 pm; mientras sábado y domingos desde las seis de la tarde

– Nuevos integrantes en el elenco y un espacio más amplio. ¿Cómo hiciste para mantener el ritmo de la pieza?

– Los nuevos integrantes Stephanie Cardone y Theylor Plaza han sido una bendición porque entendieron rápidamente el concepto de la pieza y se integraron al grupo increiblemente bien para formar la familia que somos. Hubo grandes retos con estos personajes porque los nuevos actores tienen perfiles muy diferentes a los que anteriormente interpretaron a Chole y Fernando, pero creo que inyectarle sangre nueva al proyecto nos ayudó a profundizar en el trabajo y la búsqueda que iniciamos en la temporada anterior. Por eso siento que ahora tenemos un montaje más maduro, divertidísimo como siempre, pero con un poco más de profundidad y realismo en algunos de los conflictos de la trama. Con esto no quiero desprestigiar en ninguna forma el trabajo de Elvis Chaveinte y Claudia Rojas, a quienes adoro como actores y me ayudaron a hacer realidad mi visión en la primera temporada, pero si es cierto que el tiempo que ha pasado desde enero hasta ahora, el elenco ha crecido y sus personajes con ellos. En cuanto a la sala estamos encantados con la distribución del espacio porque nos permitió jugar más con la escenografía y la puesta en escena. Ahora en este remontaje el publico puede tener un contacto incluso más cercano con los personajes, a pesar de que esta sala es mucho más grande. Tienen que ver la pieza para entender a que me refiero.

– Una comedia que tiene casi un siglo de ser escrita, ¿pero sigue de verdad vigente?



– Increíblemente sigue más vigente que nunca porque esta pieza habla sobre no dejarse vencer por los problemas y aferrarse más bien a las cosas que nos apasionan y nos hacen felices para así seguir viviendo. Con el estado en el que está el mundo actualmente y nuestro país en particular, a veces la crisis y los problemas son tan grandes y preocupantes que a uno le dan ganas de tirar la toalla y abandonar nuestros sueños y aspiraciones, pero mi idea con este montaje es más bien recordarle a la gente que aún en los momentos más extremos y negativos, siempre hay cosas positivas que pueden alegrarnos y hacernos felices. Es a estas cosas a las que hay que realmente dedicarles tiempo, porque la vida es muy corta como para quedarse anclado a los problemas.



– Y¿ cuándo la leiste?



– Es una de las primeras obras que leí cuando empecé a hacer teatro en el colegio y desde entonces soñé con ver un montaje profesional de esta pieza. Como dije, los temas que trata esta obra siguen más vigentes que nunca y me siento completamente identificados con ellos. Alejandro Casona habla sobre personas que se han rendido ante los problemas y están a punto de tirar la toalla ante la vida.



– Hacer reir inteligentemente ¿es una alternativa en estos tiempos de crisis?



– Yo creo que si, por lo menos a mi me funciona personalmente reirme y buscar cosas que me animen y me diviertan para no quedarme pegado en las miles de cosas negativas que puede tener cada dia. A veces hacerlo no es tan fácil por eso hay que procurar tener unos escapes, para mi esos escapes son ver una buena película, una serie o por supuesto una buena obra de teatro. En este sentido creo que “Prohibido suicidarse en primavera” se parece mucho a mi, tiene un optimismo y un humor que es el mismo que yo intento mantener todos los días en los ámbitos que me desenvuelvo. Como lo dije, esta tarea no es nada fácil pero hay que intentarlo siempre. – ¿Te aventurarías con otra comedia?



– Definitivamente es un género en el que me siento muy cómodo, aunque creo que es súper difícil. Me gustaría indagar en otros géneros para seguir creciendo en esta nueva faceta de director, pero me encanta el humor. Estoy justamente buscando mi próximo trabajo. Ya tengo unas ideas que quiero escribir yo mismo y también otro proyecto que me gustaría adaptar al teatro. Así que por ahora me estoy disfrutando profundamente este temporada mientras defino cuál será la venidera aventura.

– ¿Cuándo vuelves a actuar?



– Ojalá que pronto, ya que sinceramente lo extraño. Este 2019 ha sido el unico año en el que no he tenido un personaje desde hace mucho tiempo, porque precisamente estaba enfocado en la dirección, pero espero retomar en el año 2020 la actuación porque es una de mis grandes pasiones y se convierte en una necesidad el estar en un escenario cuando estás alejado. Así que a todos los colegas directores que esten buscan un actor de mi perfil, ya lo saben: estoy disponible (risas).