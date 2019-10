Jesús Dakapo: “Es necesaria la irreverencia cuando de crítica social se trata”

Con formaciòn académica pero abierto a escuchar diversos gèneros, el cantuator Jesús Dakapo presentará un espectáculo, donde el público verá en escena violines, guitarras electroacústicas, percusión latina, bajo y caja flamenca.

Junto a su orquesta Dakapocrew, mezcla sus influencias del punk rock, la música latina y clásica, en una presentación conformada en su totalidad por canciones de su autoría.

El show será este viernes 4 desde la siete de la noche en la Sala Experimental del Centro Cultural BOD en Caracas

– ¿Por qué esta mezcla de géneros en tu propuesta?-

Me pareció interesante crear un sonido diferente, reuniendo lo que considero mejor de mis influencias musicales. La verdad es que para mi es muy satisfactorio escuchar lo que se ha obtenido de fusionar la música clásica (con la cual me inicié), el punk rock (que me trajo tantos éxitos con la banda AK47) y la música latina, con la que he convivido desde niño por el trabajo de mis padres quienes también son músicos.

– ¿Cuales son las influencias que han marcado tu estilo?-

Como señalé anteriormente, me inicié en la música clásica, guiado por los maestros Alfonso López y Emil Friedman, con quienes me desarrollé como violinista en el Colegio Emil Friedman, en donde formé parte de la fila de primeros violines, de la orquesta “Arcos Juveniles de Caracas”, lo que me llevó a interpretar obras de distintos compositores, identificándome más con la música de Beethoven y Tchaikovsky, por el carácter tan descriptivo de sus conciertos, siendo sin duda mi favorito el primer movimiento del concierto para violín y orquesta en Re Mayor del compositor ruso. En cuanto al rock, siento que mi música está influenciada sobre todo por las bandas que hicieron renacer el punk rock en los años 90. Definitivamente, The Offspring (mi banda favorita), Green Day, Bad Religión y NOFX, son las agrupaciones con las que aprendí, que es necesaria la irreverencia cuando de crítica social se trata, y colaborar a través de la música para construir un mundo mejor. Actualmente escucho muchísimo la banda californiana Avenged Sevenfold, que exponen una fusión bastante interesante entre el rock progresivo, heavy metal, punk rock y rock sinfónico. También me identifico mucho con el vocalista y compositor de la banda Foo Fighters (Dave Grohl), quien inició su proyecto musical interpretando él solo todos los instrumentos.



– Lo de Dave Grohl es parecido a tu proyecto… –

Curiosamente, de esa misma manera concebí en principio mi proyecto. En las primeras grabaciones, ejecuté la caja flamenca, los tres violines y las guitarras (solista y acompañante), hasta verme rodeado del maravilloso grupo de músicos que actualmente conforman mi orquesta el Dakapocrew. Mi mayor influencia latina, indudablemente es la súper banda de Venezuela Guaco, para mi la mejor banda del mundo; así como otros exponentes del género: Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, Luís Enrique y Juanes.

– ¿Cómo ha respondido el público a sus espectáculos tan amalgamados?-

La reacción del público tanto en las redes sociales como en los shows en vivo, ha sido estupenda. He visto distintas reacciones. Algunos, intentan analizar que estilo musical es y me preguntan ¿qué género es tu música? Otros más detallistas, se interesan por saber el origen de cada una de mis letras; y hay quienes se dejan llevar por el ritmo Dakapo jajaja y disfrutan bailando. En general, los oyentes muestran interés por tratarse de música diferente a la que se han venido escuchando. A muchos les parece que mi propuesta es refrescante, por tratarse de un género totalmente distinto al reggaetón y la música urbana que interpretan la mayoría de los artistas en la actualidad. Debo decir, que estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido de mis fans, sobre todo con quienes me siguen desde la época de AK47 y hoy en día los veo en cada uno de mis shows. Ese apoyo lo seguiré retribuyendo con buena música.