Inició ‘Live Aid’ un concierto en tiempos de coronavirus

Live Aid fue un concierto histórico, quizá el más famoso de la historia del pop. Según el The New York Times calculó que su día la audiencia alcanzó los 1.500 millones de espectadores. Se retransmitió en 72 países. Cada grupo no podía pasar de los 18 minutos de actuación. Actuaron las más grandes estrellas del rock del momento y se recaudaron 100 millones de dólares para luchar contra el hambre en África.

Todo este recordatorio viene a cuento porque este sábado se celebra One World: Together at Home, el que se ha llamado el Live Aid de los tiempos del coronavirus. El papel de Bob Geldof esta vez lo hace Lady Gaga, que fue la principal impulsora junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cantante cogió la agenda y fue sumando a grandes del pop de todas las épocas, desde la joven Billie Eilish (18 años) al veterano Paul McCartney (77 años), que ya estuvo en Live Aid en 1985.

Lady Gaga ha contado con el soporte de la organización internacional Global Citizen y la colaboración de la OMS. El objetivo es recaudar fondos para luchar contra la pandemia y haciendo un llamado a filántropos, empresas y gobiernos para aportar dinero.

A qué hora es en España. Empieza el espectáculo a las 20 horas (hora local) de hoy sábado. Durante estas primeras horas se recordarán las medidas de seguridad y sanitarias. Posteriormente, presentarán los mensajes de famosos: Victoria y David Beckham, Samuel L Jackson, Megan Rapinoe, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey. Sobre la una de la madrugada, y conducido por tres de las figuras más importantes de la televisión estadounidense (Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert) empezarán las actuaciones. Será, más o menos, hasta las cuatro de la madrugada.

Dónde se puede ver

En varias plataformas, como Playz (de RTVE) o el Facebook de MTV. También en los canales en España Paramount Network, MTV y Comedy Central. En RTVE se podrá ver después en su canal RTVE.es A La Carta.

A qué hora es en América

El show está previsto que comience a las 15 horas en Argentina, Brasil y Uruguay. Mientras que en Chile y Venezuela se podrá ver a partir de las 14 horas locales. En el resto de la región andina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, el espectáculo empezará a las 13 horas. Lo mismo para México.

En Estados Unidos, la trasmisión comenzará también a las dos de la tarde, y en la Costa Oeste, a partir de las once de la mañana. Todo se podrá ver en el Facebook de MTV.

Quién actúa

Los artistas conectarán desde sus casas y sus actuaciones serán breves y la mayoría en formato acústico.

La lista es larga:

Paul McCartney

Rolling Stones

Chris Martin

Billie Eilish

Stevie Wonder

Taylor Swift

Usher

The Killers

Christine & The Queens

Pharrell Williams

Jennifer Lopez

Andrea Bocelli

J Balvin

Lizzo

John Legend

Elton John

Billie Joe Armstrong

Eddie Vedder

Alicia Keys

Sam Smith

Maluma

Ricky Martin

Becky G

Adam Lambert

Annie Lennox

Billy Ray Cyrus

Black Coffee

Camila Cabello

Celine Dion

Common

Jack Johnson

Juanes

Keith Urban

Kesha

Lady Antebellum

Lang Lang

LL Cool J

Luis Fonsi

Michael Bublé

Sherly Crow

Zucchero

