In Concert 80 regresa a ritmo de merengue

Diveana, Miguel Moly y Karolina con k conforman el cartel que se presentará en la edición de este año de In Concert 80, que se realizará el viernes 13 de septiembre en el hotel Eurobuilding. Reunir a estos merengueros que colmaron de éxitos las carteleras de los años 80 fue idea de Moly, según contó el intérprete de La piernona. “Nos contrataron para el 14 para una fiesta privada y a mí se me ocurrió convertirlo en un encuentro público para los caraqueños. Hablé con ellas y estuvieron de acuerdo con la idea”.

Comentó Moly que durante la noche cada intérprete hará su show, acompañado por una orquesta de músicos venezolanos. “Lo más importante es que los temas se escucharán con su arreglo original. No se harán versiones ni adaptaciones. Quien escuchó en su momento Mentiritas, de Karolina por ejemplo, la va a volver a oír en la voz de su intérprete original y tocada de la misma manera como se convirtió en éxito. Así será con Diveana y conmigo. Además de evocar una época, esto tiene que ver con el respeto que, como artistas, le debemos al público”.

No quiso adelantar si en algún momento se unirán todos en tarima, pero dijo que es muy probable que suceda, “porque la rumba será hasta las 8 am del sábado”, indicó. Durante el In concert 80, Moly celebrará con un grupo de amigos su boda, la cual se realizará el jueves 12 en Los Roques. Está previsto que los artistas que se presenten en el archipiélago durante el enlace también lo hagan en el Eurobuilding. No obstante, sobre esto se dará información en los próximos días porque será un matrimonio televisado.