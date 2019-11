Gustavo Jiménez competirá en The Kidscreen Summit 2020

Gustavo Jiménez asistirá a The Kidscreen Summit, una conocida convención que se realiza anualmente Miami, Estados Unidos, donde se dan cita participantes de 54 países, todos relacionados al mundo de los dibujos animados y donde las grandes productoras y canales televisivos a nivel mundial seleccionan material audiovisual para llenar sus parrillas de programación.

El venezolano presentará un proyecto infantil, ya que este nicho es uno de los más activos en canales de distribución tipo streaming (netflix, amazon prime, Disney+, etc) y en plataformas online como Youtube. Jiménez es un joven animador 3D venezolano, que desde el 2014 ha dado de qué hablar por haber producido los comerciales de los productos de bebés Tomi Tipi y posteriormente desarrollado una serie animada para niños con los mismos personajes, llamada Timis Playground.

Su talento se ha visto a prueba cuando en el año 2018, cuando estuvo liderando al equipo de modelado 3D de 316 Estudio Grafico, para la pelicula Bikes, un film realizado en España, la cual fue nominada a un premio Goya como mejor película animada el año 2019.

En Estados Unidos obtuvo una nominación en el festival “I’m not going to move to LA” del circuito FilmFreeway en Miami, con su corto “Superpowers for Dummiez”.

“El camino ha sido largo, y aún queda mucho por recorrer”, comenta Jiménez quien actualmente se encuentra trabajando junto a un equipo de creativos, diseñadores y animadores venezolanos en Miami, que poseen una meta en común, dar a conocer el talento de la tierra de Bolívar a través de la creatividad y la animación 3D como herramienta para entretener y educar a los más pequeñitos.

El Kidscreen Summit será del 10 al 13 de febrero del venidero año. Además, este animador trabaja para varias marcas orientadas al mundo del Fintech. Si quieres conocer un poco más de su trabajo conéctate a su ig @3dgust_pro.