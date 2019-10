Freddie Mercury revive en sinfónico

Hoy y mañana se presenta, en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, el espectáculo Queen Sinfónico, de la mano de Euphoria Rock Sinfónico, un movimiento que congrega a 24 agrupaciones en todo el país con la idea de difundir la música popular, a partir de arreglos sinfónicos, según dijo Valdemar Rodríguez, su creador.

Señaló que, con este tipo de espectáculos, no pretenden redescubrir la música, “sino darle otro nivel. El maestro Sergio Rosales, quien dirigirá la orquesta, se encargó de hacer la mayoría de los arreglos”.

En un momento del espectáculo, 130 personas coincidirán en escena. Entre ellos pueden nombrarse a los cantantes Nelson Müller, Deborah Briceño, Grey Lioness, Caribay Saavedra, Valerie Flames, Napoleón Guevara, Ever Geuzmán, la soprano lírica Ninoska Camacaro y Biella Da Costa, así como el Coro de Ópera Teresa Carreño y las formaciones corales de Notas en Red, Coro Artístico de Caracas y Voca Spirito, además de la orquesta que los acompañará en vivo.

Grey Lioness, una de las intérpretes, dijo que uno de los retos más fuertes de esta realización fue el trabajo. “Es muy difícil copiar a un intérprete, sobre todo con los agudos de Mercury, pero tengo que compensar los graves”.

Al guitarrista Adrián Manrique le toca “lograr cosas como Bryan May, lo cual además de un reto es un compromiso”. En el repertorio estarán los clásicos Rapsodia Bohemia, We are the champions y Barcelona. Además, se proyectarán imágenes tanto de Mercury como de la mítica banda.