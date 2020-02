Entretener es la principal apuesta de la TV nacional

Los canales de TV apuestan por producir algunos programas para este año, como una manera de seguir en contacto con la audiencia que consigue en la pantalla chica la manera más económica de entretenerse en el hogar.

En la televisora social, TVes, preparan la segunda parte de la telenovela La dama y el vigilante, la cual es protagonizada por Marlene de Andrade y el presidente del canal, Winston Vallenilla.

Además de las nuevas entregas de Talento de corazón (reality en el que se buscan talentos infantiles en el teatro Junín) y de la reestructuración de espacios como El Batacazo y TVes en la mañana, también para este año preparan un musical que conducirá Vallenilla. El resto de la programación será tal y como está actualmente en pantalla.

Por otro lado, Venevisión pone su lupa en un programa nuevo y otros reciclados: Flashback, que será conducido por Mariángel Ruiz y José Andrés Padrón para transmitirse los domingos en la noche, a fin de aprovechar el público que está en casa en el primetime de ese día; en A QueTe Ríes De Qué Locura, Luis “Moncho” Martínez mezclará casos nuevos y viejos para darle forma a un espacio humorístico; y Show Business TV es el espacio que el venezolano Miguel Sierralta produce en Miami y que en otras oportunidades se ha visto en el país. Laura Viera conducirá la sección Proyecto mamá y Mariela Celis tendrá la segunda temporada de En tu cama o en la mía.

Un programa juvenil, más que infantil, será lo nuevo de Televen para las tardes. El proyecto, que aún no tiene nombre pero que será producido por el mismo que hacía Consentidos estrellas, ya comenzó a grabarse. También se retomará —cambiándole la denominación— el de corte popular en el que se entrevista a ciudadanos de a pie.

VTV, por su parte, no tiene estrenos en el primer semestre, pero sí afianzará el espacio musical Así Suena con Rubén Jiménez, espacio sabatino nocturno de entrevistas y música en el que su conductor no se adentra en otros temas que no sean de entretenimiento y música. El humor es su principal arma en este programa que va al aire a las 7:00 de la noche y que da cabida al talento nacional.

En Globovisión preparan el magazine matutino La tizana, con la ex miss Ana Karina Jardim y Leonardo Gutiérrez, ancla del noticiero estelar.

En cuanto a TLT La Tele tuya, su carta fuerte será la segunda temporada del reality show Primer Aplauso, que le dio buenos frutos en 2019. En esta oportunidad, cambiarán el formato y comenzarán a buscar talentos en los estados.