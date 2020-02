En la UCV se vivirá una Experiencia Queen

Treinta y ocho años han transcurrido desde que la legendaria banda británica Queentrajo su música a nuestra capital y Caracas volverá a vivir una vez más la magia de su performance, gracias al espectáculo “Queen Xperience” que se presentará el domingo 15 de marzo a las 11 am en el Aula Magna de la UCV.

Temas éxitos como ‘I Want To Break Free’, ‘We Are The Champions’, ‘Radio Gaga’, ‘Crazy Little Thing Called Love’ y ‘Bohemian Rhapsody’ forman parte del exitoso repertorio de la agrupación liderada por el recordado Freddie Mercury, considerado el mejor cantante de rock de la historia.

Electrocirkusserá la encargada de acercarnos a la música de Queen. La banda bajo la dirección de Eduardo Sáez, -uno de los bateristas más importantes del país-, tendrá a Pablo Fernandes en el bajo, Federico Capocci y Carlos Urbina en la guitarra y a Eduardo Viloria en el teclado.

Déborah Briceño, Orianna Rizzo, Rose Ordoñez, Sinaí Mentado y Napoleón Guevara serán los vocalistas invitados y fueron seleccionados para “Queen Xperience”, tras un riguroso proceso de audiciones realizado por la casa productora Q Latin Project.

Pablo Dagnino, líder de Los Pixel, figura clave del rock nacional y quien participó en el álbum “Tributo a Queen” (1997) junto a Soda Stereo, Fito Páez y Aterciopelados, será uno de los invitados especiales para este homenaje a la banda británica fundada en 1970. Los coros estarán bajo la dirección del joven maestro Roisber Narváez.

“Nuestra propuesta es una recreación al sonido original de Queen, donde además de la música, la teatralidad cobra protagonismo en la puesta en escena. Hemos cuidado con esmero, el sonido, la iluminación y los efectos especiales que permitan realzar cada una de las obras del repertorio seleccionado”, destaca Juan Carlos Navas de Q Latin Project.

Las entradas están a la venta en las taquillas del Aula Magna, a través de www.solotickets.com y por los teléfonos (0414)125 3713 / (0412) 308 29 46.