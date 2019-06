El Sistema estrena su Rocketman Sinfónico

Todo el sentimiento y la extravancia de las canciones del pianista, compositor y vocalista británico Elton John estarán presentes en el concierto Rocketman Sinfónico, que se presentará el viernes 14 de junio, a las 4 pm, en el Centro de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda.

“Esta es la primera de vez que el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles incursiona en la música popular con este formato. Es todo un aprendizaje que asumimos con todo el compromiso y profesionalismo del mundo”, comentó Ollantay Velásquez, quien llevará la batuta de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta.

En el espectáculo también participan los integrantes del Ensamble Pop 80’ 90’, creado por el baterista y director musical Andrés Briceño, quienes pondrán voz a 16 de los temas más sonados del artista, entre ellos Saturday Night’s Alright for Fighting, Your Song, Don’t Let The Sun Go Down On Me, Philadelphia Freedom y Bennie and the Jets, hasta llegar al sencillo de 1972, Rocketman, que inspiró también la película biográfica del artista que está actualmente en cartelera.

“Lo innovador de este concierto es que tendrá toda una gran producción de luces y videos”, comentó Velásquez, quien adelantó la posibilidad de que se abra otra función para el sábado 14.

Las entradas para Rocketman Sinfónico están a la venta en Ticketmundo.com.