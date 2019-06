El silbido de Renny Ottolina vuelve a Caracas

“El país es medible. La patria es del tamaño del corazón de quien la quiere”, era una de las frases del locutor venezolano Renny Ottolina (1928-1978), quien revive en el escenario con Renny Presente, una producción de Vayalateatro.com para el Centro Cultural BOD, cuyo estreno está previsto para este jueves 20 de junio, a las 7:00 pm en la sala de Conciertos del BOD en La Castellana.

El actor Daniel Jiménez, con un pasmoso parecido a Renny Ottolina, tanto en su voz como en lo físico, es el encargado de dar la bienvenida al público que entra al set de televisión donde el recordado Número uno de la Televisión Venezolana se encargó de dejar una huella en tantos hogares venezolanos. Luces, bailarinas, mensajes publicitarios, videos y figuras del medio artístico ubicarán al espectador en la época de oro del emblemético personaje. La primerísima Mirla Castellanos, engalana y honra con su presencia estas funciones de estreno.

La dirección del espectáculo es de Juan Carlos Ogando; Angélica Escalona diseñó las coreografías para las bailarinas del set de televisión, en tanto que la producción general corre por cuenta de Jorgita Rodríguez de Vayaalteatro.com.

Muchos afirman que Renny estaba adelantado a su época, en parte por frases que aun mantienen su vigencia. “¿Cómo componemos a Venezuela? Haciendo todo al revés de como se está haciendo en este momento: usted se come la luz roja, no lo haga, ¿ve? Al revés; ¿usted tira basura por la ventanilla del automóvil? No lo haga”, recomendaba a su teleaudiencia. “Sólo aprendiendo y trabajando podremos salir de abajo porque… no conozco otra manera” o “Una persona vale por sus conocimientos… y por su competencia, y estamos en un país donde esto está siendo desconocido”, son pensamientos que quedarán resonando en la mente del espectador.

Daniel Jiménez, un apasionado del personaje, ha dicho: “Renny lo dijo hace 45 años y parece dicho hace 45 minutos. Pienso que eso hace falta. Hay mucha carencia de valores, de principios, de venezolanidad, y eso lo trae el mensaje de Renny. No hablo de política, ni de él como animador, sino de lo moral, y allí hace peso este trabajo”.



“Este es un homenaje a quien en vida fuera un venezolano excepcional, promotor de valores ciudadanos, compromiso, ética y civilidadad. Es un reconocimiento al hombre cuyo profesionalismo y amor por el trabajo y el país, lo hacen brillar hasta el día de hoy. Para mí, es un recordatorio de su mensaje honesto y urgente.

Creo que el público saldrá esperanzado, conectado con la Venezuela posible, con ganas de que le sellen el pasaporte de regreso”, comenta Jorgita Rodríguez, quien junto a Daniel Jiménez y Juan Carlos Ogando decidieron convertir la brillante caracterización de Jiménez en un espectáculo teatral musical que trae de vuelta al Renny de la TV y su mensaje.

Así pues, Renny Presente tendrá cuatro funciones desde el 20 de junio en el Centro Cultural BOD. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del teatro y en www.ticketmundo.com. Más información en las redes sociales @vayaalteatro @jorgitarodriguez @cculturalbod.