Dos concursos de Miss Grand se harán este año en Caracas

El concurso Miss Grand tendrá dos versiones este año en Venezuela: la edición local, aún no tiene fecha pero debe realizarse a más tardar el 30 de agosto; y la elección internacional, que nuevamente se hará en el Poliedro de Caracas, será el 25 de octubre, que es la establecida por la organización presidida por el tailandés Nawat Itsaragrisil para la misma.

El orfebre George Wittels, quien se en cargó de la presidencia del Miss Grand Venezuela, dijo que no viene a pelear con nadie “sino a ayudar a las chicas que cumplan su sueño y que nadie se los trunque. En esta primera etapa, que debe comenzar este mismo mes de febrero, vamos a volver a los castings regionales. Ya tenemos franquicias para Táchira, Aragua, Zulia, Miranda, Lara y Mérida. De estos, saldrán dos muchachas quienes, junto con las que lleguen por su cuenta, podrán optar tanto para un cupo en este certamen como en otro que estamos preparando de manera simultánea.

Ese proyecto, según explicó Wittels, dará oportunidad a mujeres que ya hayan concursado antes y no tendrá límite de edad, de estado civil o condición. “No es un Señora Venezuela sino que buscamos una chica que se vea muy bien. Vamos a enfatizar en la belleza”.

Igualmente, dijo que para la elección internacional se esperan “entre 85 y 90 candidatas. Incluso, tenemos más solicitudes, pero por razones logísticas, con el señor Itsaragrisil, hemos decidido no aceptar más de esa cantidad”.

Les preguntaron si se permitirá que mujeres transgénero participen en las elecciones, a lo que Wittels, haciendo la salvedad de que él “es partidario de darle oportunidad a todos, según las normas de la organización matriz (el Miss Grand International), solo se permite que concursen candidatas que biológicamente nacieron mujeres”.

Valentina Figuera, por su parte, dijo que estos meses de reinado han sido los mejores de su vida. “Estoy muy feliz. He tenido la oportunidad de conocer mucha gente, de compartir en el continente asiático con personas de quienes he aprendido bastante. Ahora, me iré para continuar conociendo personas, países y culturas”.