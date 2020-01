David Russell grabó tema de autor venezolano

Canción para ti, el tema del venezolano Aureo Puerta Carreño (nieto del maestro Inocente Carreño), el cual fue considerado por Pixar para incluirlo en una de sus próximas películas, fue grabado por el británico David Russell, considerado como el mejor guitarrista del mundo.

Este reconocido intérprete, toda una referencia de la guitarra, solamente ha grabado a dos autores venezolanos, Antonio Lauro y ahora al joven Aureo Puerta Carreño.

David Russell, nacido en Glasgow, Escocia, y que también es ciudadano español porque reside actualmente en Galicia, es miembro de la Real Academia de Música de Londres y ganador del Grammy como Mejor instrumentista solista por el disco Aire Latino. Ha sido galardonado con los más altos honores por varios de los conservatorios de música más prestigiosos de Europa y ha grabado en más de 40 producciones discográficas.

El video en el que Russell interpreta Canción para ti en menos de 48 horas alcanzó en la plataforma YouTube 10 mil visualizaciones y recibe buenos comentarios.

Sobre cómo compuso el tema, Puerta Carreño cuenta que “el 17 de diciembre del 2017 me levanté con una melodía sonando en mi cabeza. Tomé mi guitarra y la toqué también para calmar una angustia que sentía. Así nació Canción para ti, que además es el único tema en el que no he tenido que pensar; yo solo me la sabía”.