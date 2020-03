Danna García anuncia que está en aislamiento: “Sí, tengo coronavirus”

Tras quedar “encerrada en Madrid” el pasado 12 de marzo, Danna García nuevamente utilizó sus redes sociales para anunciar que se encuentra en aislamiento, debido a que fue diagnosticada con coronavirus, también conocido como COVID-19.

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz colombiana indicó que tiene todos los síntomas del virus, detallando que estos no son de vida o muerte, pues hasta ahora, no tienen ninguna complicación.

“Hola a todos los que me han escrito y me han mandado mensajitos. Sí, estoy en aislamiento, sí tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos y ya luego les mandaré videito”, expresó a sus 1.6 millones de seguidores, reseñó Las Estrellas en su portal web.

Además de agradecer las muestras de cariño y mensajes de sus fans, la estrella de Un Gancho al Corazón, Por Amar Sin Ley y La imperdonable, aseveró que se encuentra en aislamiento siguiendo todas las indicaciones que le han dado, pues no hay suficiente material reactivo.

“De los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea, que no nos falta la respiración y que no nos estamos asfixiando, literalmente, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”, precisó sin dar más detalles al respecto y sin mencionar el país en el que se encuentra.

La estrella de la televisión también escribió en su cuenta de Twitter: “Estoy en cuarentena porque tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas. Me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas. ¡¡Esto es grave!!”.

Danna García se encontraba en Madrid desde la semana pasada resolviendo documentos personales. La cancelación de vuelos y cierre de fronteras en el país europeo ocasionó que la intérprete, de 42 años, tuviera problemas para regresar a México, donde radica y donde vive con su familia e hijo.

“Estoy encerrada en Madrid, esperando por poder regresar. Como les digo, yo no puedo pagar 3 mil euros (72 mil pesos aproximadamente) de un trayecto. Me parece que esto debería ser absolutamente denunciable que las aerolíneas puedan hacer esto con las personas”, denunció Danna García el pasado 12 de marzo. Pero horas más tarde, indicó que ya había logrado subirse a un avión.