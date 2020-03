Daniela Alvarado habló de su transformación a un año de su cirugía

La actriz venezolana, Daniela Alvarado, celebró con una elegante fotografía el cambio físico al que fue sometida hace un año, tras realizarse una cirugía bariátrica.

“Hace un año volví a nacer, entré a la sala de un quirófano completamente aterrada, en pánico y hoy les digo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida“, escribió Alvarado al pie de la publicación hecha en su Instagram, según nota de prensa de El Farandi en su página web.

Señaló además que antes de la operación, estuvo “a un paso muy pequeño” de odiarse a ella misma y seguir haciéndose daño.

“Eso no era el camino que quería. ¿Que me faltan muchas cosas? Sí, bastantes, pero puedo decir que en este punto de mi vida no tengo dudas con respecto a nada, me amo y por consecuencia amo más a los demás, las puertas de mi vida se abrieron y estoy viviendo cosas que antes sólo aparecían en mis sueños”, añadió.