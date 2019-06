Corina Smith “Quería ser detective”

Corina Smith casi no recuerda que sus inicios fueron como actriz, en la serie juvenil Somos tú y yo, además de participar como corista y bailarina de los espectáculos en vivo. Aunque en su casa la política predominó (es hija del dirigente Roberto Smith), aseguró que desde muy pequeña tuvo claro que quería dedicarse al mundo artístico. Estudió canto, piano y comenzó a escribir canciones.

Su carrera como cantante despegó tras terminar las secuelas de Somos tú y yo, con el tema La difícil, hace cuatro años. Desde entonces ha presentado una decena de canciones, incluidos algunos dúos, entre ellos con quien fue su novio por más de un año, Gustavo Elis.

A inicios de este año firmó con la misma disquera de Bad Bunny y se dedicó a hacer nueve temas y sus videos en diferentes países, algunos de ellos en colaboración con otros artistas, que dará a conocer en los próximos meses. “Estamos diseñando todo lo que será la campaña de promoción y por eso no puedo adelantar quiénes me acompañan”, dijo.

Hace poco dijo que nunca tuvo dudas de su vocación. “Comencé muy pequeña tocando piano y cantando. Agradezco a la actuación porque fue lo que me abrió las puertas de la televisión y del mundo artístico, pero cuando miro hacia atrás veo a una niña cantando frente al espejo y con un peine como micrófono temas de Britney Spears, Shakira, Beyonce o Christina Aguilera. Siento que toda mi vida me he preparado para esta carrera”.

Estudió finanzas y por su historia familiar se pensó que podía ser abogada. “Quienes me conocen saben que tengo otras ideas claras y fuertes. Aunque en mi entorno se tocaran otros temas, para mi familia era evidente que terminaría siendo artista. Sin embargo, en hubo momentos en los que quise hacer algo distinto, porque me gusta la economía, todo el tema de la ONU… Me gusta pelear con las ideas, tener argumentos y defenderlos. Tengo un lado no tan musical”.

¿Se arrepiente de haberse dedicado al espectáculo?

Siempre tuve bien claro que esto es lo que quería. Mi familia también me apoyó. En algún momento quise ser abogada. También quería ser detective, porque me encantan las series y películas de espías y de ese estilo. Pero siempre terminaba haciendo música.

¿Siente que está en el tope de su carrera?

Estoy en el tope si lo relaciono con el pasado, pero no con el futuro. Ciertamente, ahora tengo más música en la calle, más fanaticada y más sorpresas en la tarima de lo que tenía cuando comencé. Pero en los próximos meses vendrán más lanzamientos, temas nuevos y, seguramente, otro show. Entonces sentiré que estoy más arriba de donde me encuentro hoy.

Su vida en canciones

La Difícil (2015), Vitamina D (2016), Escape (2016), Ahora o Nunca (2016), Completa (2017), Montaña Rusa (2018), Más (2018), Soy para mi (2018); Cantante, con Neutro Shorty x Big Soto (2018); Este año (2018); Mientras tanto, FDP Fondo de pantalla y Se te nota (2019) son los temas que Corina ha presentado hasta los momentos.

Asimismo, ha hecho varios dúos como el caso de Escape (2016) y Novios (2017), ambos con Gustavo Elis, así como VIP, con Gaby Noya y Vanessa Suárez (2017) y más recientemente Vamos a vernos, con Kobi Cantillo. Con este último compartió la tarima en el show que ofreció hace poco en Caracas como inicio de una gira por varias ciudades.