Coelho borró libro que escribía con Kobe Bryant

Kobe Bryant y el escritor brasileño Paulo Coelho trabajaban juntos en un libro para niños, pero el autor de El alquimista dijo que eliminó el borrador tras la muerte de Bryant en un accidente de helicóptero.

Bryant y Coelho comenzaron a hablar del proyecto en 2016, cuando Bryant se retiró de su carrera de 20 años en la NBA.

Horas después de enterarse de la muerte de Bryant, Coelho anunció que eliminaría el borrador en lugar de terminarlo sin el cinco veces campeón de la NBA.

“Eliminé el borrador porque no tenía ningún sentido publicarlo sin él”, dijo Coelho por teléfono a AP desde su casa en Ginebra. “No agregaría nada relevante a él o a su familia. Eso no me detiene de algún día publicar cosas que aprendí de Kobe y qué persona tan imponente era. Pero el libro infantil ya no tenía sentido”.

Tras no comunicarse durante varios meses, Bryant envió un mensaje a Coelho en agosto diciendo: “Escribamos ese libro. De ahí despegó”, dijo Coelho. No reveló cuántas páginas se habían escrito, tampoco si tenía un título.