César Fernández: nacido para tocar lo nuestro

Si un instrumento es verdaderamente nuestro, esas son las maracas. En Venezuela todos han visto un par de maracas, pero, ¿Se conoce realmente a este sonajero autóctono? César Fernández sí las conoce, es por ello que orquestas y agrupaciones musicales acuden frecuentemente a él para imprimirle a sus piezas musicales el verdadero toque venezolano.

Su proyecto principal es junto a la agrupación Zuhe en la que comparte con Ángel González, David Vázquez, Joshua Santi y José Luis Estrada.

La especialización de César es la maraca llanera, la también conocida como Maraca de palo atravesa’o, y no es cualquier cosa, no cualquiera toca las maracas, de hecho, es común escuchar a músicos que alegan no lograr acoplarse al tiempo del resto de los instrumentos. Quizá por esto para César, también amante de los deportes extremos, tocar las maracas es el más extremo de ellos.

Su carácter milenario, su rítmica, su riqueza musical y algunos aspectos de la etnomusicología lo atrajeron de inmediato hacia este instrumento hecho de taparas y relleno de capacho o espuma e’sapo, ambos frutos nacidos en tierras venezolanas, otro plus para que César las escogiera como sus predilectas.

Las toca desde pequeño. Su vena musical viene de una familia “Apasionada por la música”. Su padre es ejecutante empírico de instrumentos tradicionales de cuerda, al igual que varios miembros de su familia y, para César, eso fue parte fundamental de su desarrollo musical y sirvió como influencia.

Su madre ha sido productora musical de sellos y agrupaciones como La Fania y Ralfi Mercado, entre otros. “De ahí viene que hoy por hoy mis hermanos y yo seamos músicos, esa es la pieza principal”, recalcó.

Profesionalmente, las maracas las toca desde los 16 años pero ya en su adolescencia las ejecutaba y desde su niñez había formado parte de un núcleo del sistema de Orquestas y en el liceo ya tocaba la mandolina, el cuatro y la guitarra. Su formación la completó más tarde en la Escuela de Música Pedro Nolasco Colón, donde adquirió los conocimientos teóricos y académicos y cursó estudios de Percusión.

En adelante, César ha acompañado a orquestas como la Municipal de Caracas, la Orquesta Sinfónica Venezuela, la Filarmónica Nacional, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Sistema de Orquestas, entre muchas otras. “Elegí este instrumento porque me apasiona lo rítmico. Los percusionistas somos fiebrúos de la investigación y la percusión es un universo y eso me gustó desde el principio”.

César también compone, su inspiración la encuentra en la cotidianidad, en la observación de los detalles que otros no ven; en las caminatas; en el metro. “Yo encuentro esta realidad en la que vivimos como un caldo, un hervidero de ideas que me motivan a continuar componiendo”, expresó.