Caracas rockeó con Queen Sinfónico

La intensidad del rock y la nostalgia se juntaron en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, este viernes y sábado, en una nueva edición del espectáculo Queen Sinfónico.

Más de 130 artistas, entre músicos y cantantes, revivieron lo mejor del repertorio de la banda británica, que marcó una época, y que se mantiene vigente entre los amantes del género. La figura de su líder, Freddie Mercury, emergió a través de imágenes y videos que acompañaron cada pieza, en medio de un impactante juego de luces y efectos.

Temas como Don’t Stop Me Now, Love Of My Life, We Will Rock You, Radio Ga Ga, We Are The Champions, Another One Bites The Dust, Somebody To Love, I Want To Break Free, Killer Queen y Bohemian Rhapsody fueron interpretados por la agrupación Euforia Rock Sinfónico, dirigida por el maestro Sergio Rosales.

Destacaron los noveles solistas Nelson Müller, Beborah Briceño y Grey Lioness, Caribay Saavedra, Valerie Flames, Napoleón Guevara y Ever Guzmán; además del Coro de Ópera Teresa Carreño y las agrupaciones corales del Movimiento Notas en Red: Coro Artístico de Caracas y Voca Spirito.

Biella Da Costa demostró que también rockea y junto al guitarrista Álvaro Falcón se llevó los aplausos del público. El punto más alto del concierto fue la versión de Barcelona hecha por Müller y la soprano Ninoska Camacaro, quien fue ovacionada de pie.