Cantante Joaquín Sabina es operado de un derrame cerebral

El cantautor españolJoaquín Sabina, de 71 años, fue operado de un derrame cerebral en la clínica Ruber de Madrid, trascaer de un escenario, reseñan agencias internacionales.

El traumatismo se produjo cuando el artista cayó este miércoles desde el escenario del Wizink Center, en Madrid, cuando se encontraba dando un concierto junto al catalán Joan Manuel Serrat.

Tras la caída Sabina reapareció en silla de ruedas para explicar que tuvo un fuerte golpe en su hombro. «Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento», expresó en su momento.

Las primeras noticias hablaban tan solo de tres fisuras limpias en el hombro izquierdo, aunque las últimas informaciones han confirmado que las consecuencias de la caída son mucho más graves.

El cantante anunció que los asistentes podrían disfrutar del concierto el próximo 22 de mayo en el mismo recinto.

Joaquín Sabina nació el 12 de febrero de 1949 en la ciudad de Úbeda, Jaén, a lo largo de su historia ha publicado al menos diecisiete discos de estudio, cinco en directo y tres recopilatorios.

Se estima que el cantautor ha vendido más de diez millones de discos y ha compuesto y colaborado con diversos artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros.