Black Eyed Peas estrenó sencillo: «Mamacita» con Ozuna y J.Rey Soul

Después de haber tenido un regreso histórico el año pasado con uno de los himnos internacionales más grandes de todos los tiempo, “Ritmo (Bad Boys For Life)”, Black Eyed Peas mantiene ese momento sin precedentes con su nuevo sencillo, titulado “Mamacita” feat. Ozuna & J.Rey Soul, lanzado este viernes.

Haciendo nuevamente un fuerte movimiento global, los seis veces ganadores de los premios Grammy, pioneros en su género, se unen al artista puertorriqueño de reggaetón y estrella del Trap latino, Ozuna, para cantar “Mamacita”, destacó una nota de prensa.

con “Mamacita” una vez más, Black Eyed Peas lografusionar a la perfección géneros como hip-hop, pop, club y sonidos latinos con buenas letras, coros pegajosos y una actuación ardiente de Ozuna.

“Mamacita” se convierte en el segundo sencillo de Black Eyed Peas bajo su nuevo sello discográfico.

Los fans de BEP conocen a J.Rey Soul gracias a su contribución con “Masters of the Sun Vol.1” en 2018, también por su participación como artista invitada en la gira de la banda por Europa, Latinoamérica y el Pacífico en su gira de 2019. Ahora ella se une formalmente a las filas de “Mamacita” con su gran estilo.

En el video, dirigido por Julien Christian Lutz, se podrá ver a los artistas brillar.

En busca de otro Hit:

«Mamacita» llega inmediatamente después del gran éxito mundial de Black Eyed Peas «Ritmo (Bad Boys For Life)» [feat. J Balvin]. Pasando mil millones de reproducciones totales en menos de seis meses, la pista eclipsó 432.7 millones de reproducciones de Spotify hasta la fecha, convirtiéndola en la «canción más escuchada en una plataforma» e incluso superando los recordados de éxitos «I Gotta Feeling» y » ¿Dondé está el amor?». Por otro lado, el video musical ha pasado más de 600 millones de visitas de YouTube, sy sigue contando.

La canción explotó en todo el mundo con. Entre las múltiples certificaciones, fue platino cuádruple en México, platino triple en España, platino en Italia, Suiza, Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica, y oro en Canadá, Francia dos veces, Suecia, Turquía, América Central y el Caribe.

De igual forma, la revista Rolling Stone catalogó «RITMO (Bad Boys For Life)» como un tema «llamativo y colorido», y Billboard elogió sus «vibras de los años 90 con sus luces de neón y coloridos paisajes de Miami para presentar escenas llenas de acción de Bad Boys for Life protagonizada por Will Smith».

La canción continúa liderando múltiples listas musicales alrededor del mundo. Según lo informado por Forbes, se posicionó en el #1 en las Billboard Hot Latin Songs por segunda semana consecutiva, lo que también marca su novena semana general no consecutiva en la cima.