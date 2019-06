Bienal de Venecia se replica en La Rinconada

El Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, abrirá en sus instalaciones una exposición similar a Metáfora de las 3 Ventanas, que exhibe Venezuela en la 58° Bienal de Arte de Venecia. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en su cuenta en la red social Twitter @VillegasPoljak, donde publicó un video de la obra de Nelson Rangel “Rangelosky” que se presenta en el pabellón de Venezuela.

Metáfora de las 3 Ventanas es el nombre de la muestra que Venezuela exhibe en su pabellón hasta noviembre de 2019. En ella los artistas plásticos Nathalí Rocha, Ricardo García, Gabriel López y Nelson Rangel (Rangelosky), bajo la curaduría de Oscar Sotillo, muestran a Venezuela en el campo económico, social y cultural.

La Bienal de Arte de Venecia es uno de los primeros y más antiguos eventos de su género y una de las instituciones culturales más importantes del mundo. La Bienal se inauguró el 11 de mayo y estará abierta al público hasta el 24 de noviembre. Durante este tiempo, presenta las diferentes apuestas de más de 70 artistas de varios países, que en esta ocasión reflexionan sobre las problemáticas de los tiempos actuales.

Está comisariada por el estadounidense Ralpg Rugoff, actual director de la Hayward Gallery en Londres, y lleva por tema May you live in interesting times (Ojalá vivas en tiempos interesantes), frase que Robert F. Kennedy. También por Latinoamerica están: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú, Uruguay y República Dominicana.