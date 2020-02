Bad Bunny lanza su nuevo disco «YHLQMDLG»

En la era de hacer las cosas de manera diferente y las disrupciones, Benito Antonio Martínez Ocasio conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, lanzó a las 12 de la madrugada de hoy, 29 de febrero, su nuevo disco.

«YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana) es un álbum hecho para disfrutar y gozar. Lo hice para alegrar a la gente y sobre todo demostrar que tú puedes ser quien tú quieras ser. La música es libre y no tiene reglas, y en este álbum quise hacerlo todo diferente. Tal vez es el álbum que he querido hacer desde siempre, desde que mi sueño comenzó de pequeño”, expresó el artista sobre su segunda producción en solitario.

Su primer disco fue “X 100PRE”, que salió al mercado en el 24 de diciembre de 2018, reseñó El Nuevo día.

En los 14 meses que han pasado entre ambas producciones, el artista ha trabajado en proyectos colaborativos como el disco “Oasis” junto al colombiano JBalvin y en sencillos que incluyen “Vete”, que ya cuenta con 218 millones de reproducciones en la plataforma Spotify, e “Ignorantes” en conjunto con el rapero panameño Sech.

También ha realizado y proyectos especiales como “6 rings”, el cual dedicó al fenecido baloncelista “Kobe Bryant”.

Fiel a su estilo de trabajar de manera diferente, el artista ha estado brindando pistas de este nuevo disco de manera sublime. El pasado 11 de febrero, como parte de las actividades relacionadas con el “Celebrity All Star Game” de la NBA, Bad Bunny optó por lucir el número 29 para su camiseta de jugador de baloncesto, provocando curiosidad entre sus seguidores. Varios artes con las siglas #YHLMDLG han aparecido de manera esporádica en redes sociales, billboards e incluso ayer en varias páginas de las ediciones impresas de El Nuevo Día y Primera Hora.

En la noche del jueves participó del programa “The Tonight Show” junto al presentador Jimmy Fallon presentando el tema “Ignorantes” junto al rapero panameño Sech y finalmente presentó el arte de la carátula de este nuevo disco.

La nueva producción sale al mercado bajo el sello Rimas Entertainment y de la mano de su manejador Noah Assad, quien ha estado con él desde el inicio de su carrera profesional. El artista adelantó recientemente que fue grabado en el interior de una residencia rentada en Miami, específicamente en un clóset convertido en una cabina de grabaciones. “Cuando alguien espera algo de mí, me gusta ir en la otra dirección”, dijo en una entrevista reciente con Los Angeles Times.

El arte de la portada está encabezado por un niño corriendo bicicleta, cuya interpretación recayó en Adam Blasco, hijo de la cantautora puertorriqueña Yaire.