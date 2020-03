Baby Rasta celebra el nacimiento de su hija en medio de la cuarentena

View this post on Instagram

Hace dos dia nació nuestra princesa estamos agradecido al todo poderoso por esta bendición a pesar de las cosas q está pasando en nuestro mundo 🌎 les digo q mi felicidad no me cabe se desborda y tener como madre de mi princesa @laurapcardozo aun mas aya de lo mas profundo del mar la quiero felicitar porq tomo la desicion de tener Amaia en la casa fue un parto de 3:30 am a 3:49pm nunca se me quitó y agradecido de la partera q con su delicadeza y tranquilidad nos dios más seguridad y fuerza para esta travesía @yarilis Garcia @partoencasapuertorico