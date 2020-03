Artistas de Puerto Rico, España y EEUU en festival de música online

Por varias horas durante este próximo fin de semana, todo aquel que se conecte a Instagram podrá acceder y disfrutar de conciertos íntimos desde la privacidad del hogar de distintos artistas que viven en Puerto Rico, Estados Unidos y España.

La iniciativa Festicasa Live Stream Festival se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de marzo, de 7:00 p.m. a 12:00 a.m. donde unos 25 artistas darán una presentación de 30 minutos cada uno, donde no sólo mostrarán lo mejor de su repertorio y se darán a conocer, si no que buscarán dar entretenimiento, paz y sosiego a todo aquel los escuche, refiere El Nuevo Día en su portal web.

“Esta iniciativa surge de la plataforma cultural Somos Grandes, que se caracteriza por apoyar a los artistas emergentes a base de entrevistas, reseñas y eventos especiales. Vimos que había muchos artistas y personas dentro de la clase artística con cancelaciones de eventos y conciertos que estaban cancelados”, comentó Jean Karlo Pérez Várgas, productor y creador de Somos Grandes. “Pensamos que había que buscar una alternativa y ponerse un poco más creativo y ver de qué manera podíamos darles visibilidad a los artistas y también llevar un mensaje positivo para la gente. Este es el momento para quedarnos en casa, no propagar el virus y crear un poco de conciencia”.

En este caso, la plataforma Somos Grandes va a servir como puerto base donde las personas se conectarán y serán redirigidos a través de enlaces a las páginas de Instagram de cada uno de los artistas.

Según Pérez Vargas, todo el proceso para organizar este “online streaming festival” ha sido orgánico y sumamente gratificante. “Ha sido algo increíble, porque se ha movido todo desde el corazón. Como ya conocía algunos de los artistas fue fácil hacer el acercamiento”, indicó el Pérez Vargas, quien también es músico. “Gracias a Dios todos han sido súper positivos, súper simpáticos y todo el mundo ha estado contento con la iniciativa. Todo el mundo ha dicho que sí inmediatamente. Ha tenido una acogida muy positiva y bonita, tanto entre los músicos, los artistas y la misma gente en las redes”.

Entre los artistas que se podrán disfrutar durante el fin de semana, estarán Natalia Lugo, Vin Ramos, Andrea Cruz, Lizbeth Román, Klaro de Luna, Los Bronson, Fernando Madera, Valentina Blú, Nikola Santiago, Anakena, Joe Louis, Braulio Ríos, Ilén, Abraham Dorta, Lena Carrilero, Nutopia, Almas Band, Walter Morciglio, Las Cejas de Frida y Nore Feliciano, entre otros.

En un principio, los artistas participantes de este festival en línea no iban a cobrar nada por su actuación. Sin embargo, Pérez Vargas recibió un acercamiento de la organización 71 Associates para ofrecerle darle un estipendio a cada uno de los músicos. “71 Associates, que se dedican a ayudar a los artistas emergentes e independientes, nos ofrecieron unos estipendios de dietas para los artistas. Muchos de ellos han tenido conciertos cancelados y de esta manera van a poder recibir una pequeña ayuda”, puntualizó el productor.

El cartel con los artistas y el horario de los mini conciertos del Festicasa se publicarán próximamente en las redes sociales de Somos Grande en Instagram y Facebook.