Ariana Grande sufre ataques de pánico

Ariana Grande se encuentra en Europa como parte de su gira Sweetener. Pero la artista lleva meses lidiando contra los problemas de ansiedad desencadenados a raíz del atentado de Manchester y agravados por la repentina muerte de su exnovio, Mac Miller. Su salud no está todo lo bien que debería, y por eso Ariana se vio obligada a cancelar un evento hace unos días por culpa de los ataques de pánico que sufre.

El evento previo al concierto que dio Ariana en Atwerp, Bélgica, tuvo que ser cancelado por su estado de salud.

La artista escribió en su cuenta de instagram un mensaje explicando lo ocurrido y asegurando, además de ofrecer unas largas disculpas, que el dinero del Meet and greet les sería devuelto sin problemas. “Mi ansiedad y depresión han ido en aumento en estos últimos días y he intentado superarlo con todas mis fuerzas y enmascararlo. Hoy ha sido un día más complicado de lo normal para mí. He sufrido ataques que he podido controlar”.