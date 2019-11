Ariana Grande está gravemente enferma

Aunque no tiene un diagnóstico que anunciar, la cantante Ariana Grande sí dejó saber a sus 167 millones de seguidores en su red social de instagram que se encuentra muy enferma.

A causa de esa situación, la artista podría verse obligada a suspender varios conciertos programados como parte de su gira Swetener World Tour. La intérprete de Boyfriend escribió un mensaje para dar la noticia.

En el mismo afirma: “Hola mis amores, todavía estoy muy enferma. He estado así desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo.

Estoy viendo a mi médico y tratando de mejorar. Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo y necesito resolverlo”. Grande también aseguró que está “haciendo todo lo posible” para cumplir con todas sus presentaciones hasta diciembre.