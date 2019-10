Antaños del Stadium condensarán su historia

Un concierto gratuito ofrecerán este domingo Los antaños del Stadium, en los espacios abiertos del Centro BOD, a partir de las 3 pm.



Enrique Espinoza Mata y Nicole Espinoza Mata, herederos del legado musical de su padre Jacobo, encabezan esta presentación “en la que durante dos horas recordaremos lo mejor de la música cañonera, según su esencia, porque lo que tocamos lo hacemos porque lo sentimos de esa forma”.



Dijeron que si bien es complicado resumir en dos horas de espectáculo 73 años de carrera, en el repertorio no faltarán temas como Claveles, Besos y cerezas, La chica del 17, El romantón, La pelota de carey, La morena de mi copla, Royal Criollo, Magallanes, El norte es una quimera, El catre, Brumas del mar, Ruperta, Mi novio pollero, Compadre Pancho y Carmen la que contaba 16 años. “Hay temas que si no cantamos, la gente no nos deja ir”, dijeron.



Hely e Ylich Orsini, Yajaira Betancourt, Mariela Oraa, Alexander Gómez y Lia Toussaint serán los invitados que tendrá este espectáculo gratuito y en el que la música cañonera será protagonista.