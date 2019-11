Allan Carnevale es nominado nuevamente al Emmy

El joven compositor caraqueño Allan Carnevale nuevamente es nominado a los premios Emmy, cuya ceremonia tendrá lugar el 14 de diciembre de este año, en la categoría “Mejor Composición Musical o Arreglo” (Musical Composition/Arrengement), por su trabajo con la obra Join the Ride, que se traduce como Únete a la Carrera. El título hace alusión a la carrera de bicicletas Dolphins Cancer Challenge (DDC), auspiciada por el equipo de fútbol americano Dolphins de Miami con el propósito de recolectar fondos para la investigación del cáncer, por lo que de esta forma el venezolano también está involucrado en la noble causa de combatir la enfermedad.

“El objetivo principal de este video era promover la participación en el Dolphins Cancer Challenge y apoyar una iniciativa tan importante como lo es desarrollar una cura contra el cáncer. Lastimosamente, la mayoría de las personas han estado directa o indirectamente en contacto con esta terrible enfermedad. Personalmente, he vivido de cerca algunos casos y eso me motivó aún más a componer. Por fortuna, mi primo Rafael la afrontó y prevaleció, pero no todos tienen esa gran suerte, como es el caso de una de las mejores amigas de mi madre, Lorena, quien falleció tras librar una larga batalla”, destacó Allan Carnevale.

El proceso de nominación de los Emmy (The National Academy of Television Arts & Sciences / La Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencia) comienza cuando el aplicante somete a consideración su mejor trabajo que haya sido transmitido en algún medio televisivo o por internet. Luego, profesionales en la industria musical y de la televisión votan por las mejores obras teniendo en cuenta una serie de parámetros y el objetivo de la pieza aplicada al video para la que se compuso. Finalmente, de entre todos los proyectos se escogen los nominados. Este año, el venezolano tuvo la fortuna de quedar entre los 5 candidatos de la categoría.

Allan Carnevale se dio a conocer a muy temprana edad en el Festival Nuevas Bandas 2008 como guitarrista de la banda Agonia y luego como finalista del Sibelius Fest 2010. Ahora es un consagrado compositor del mundo comercial. En cuando al estilo musical de Join the Ride, explicó que se trata de “música orquestal con un toque cinematográfico. Básicamente la pieza se puede reducir a un gran crescendo liderado por una melodía de piano y cello que luego crece hasta tener una orquesta completa realzando la melodía principal. A nivel de composición esta pieza no ha sido de las más complicadas que he tenido que crear, pero sí de las más emotivas”.

“Mis expectativas son grandes. ¡Quiero ganar y dejar el nombre de Venezuela en alto! Fue una gran sorpresa encontrarme entre los nominados de la categoría y estoy sumamente contento de haber logrado una segunda nominación a unos premios de tanta importancia. No puedo esperar a conocer a los otros nominados y conocer sus historias de la música, que al final es lo que nos une a todos. En cuanto a mi obra, quería hacer vivir al espectador un sentimiento de shock, melancolía y tristeza que evolucionara a una sensación de esperanza, como si se tratase de alguien que es diagnosticado de cáncer pero que luego lo logra vencer y así impulsarlo a participar en la carrera del DCC”, agregó.