Adam Schlesinger murió por coronavirus

Los tributos comenzaron a llegar rápidamente para Adam Schlesinger, miembro fundador de Fountains of Wayne y compositor ganador de un Emmy y un Grammy, quien murió el miércoles por complicaciones del coronavirus. Tenía 52 años.

Tom Hanks, quien trabajó con Schlesinger en la película de 1996 That Thing You Do! (Schlesinger escribió el tema principal de la cinta y fue nominado al Oscar a la mejor canción original), tuiteó que estaba “terriblemente triste” por la pérdida.

Rachel Bloom, creadora de Crazy Ex-Girlfriend, escribió en Twitter: “Tengo tanto que decir sobre Adam Schlesinger que estoy completamente sin palabras. Él es insustituible”.

Aline Brosh McKenna, cocreadora de Crazy Ex, recordó que él solía reírse de la palabra “egobituario”, término que ella acuñó para describir las publicaciones e historias absortas en sí mismas que la gente comparte en línea cuando habla de una celebridad que acaba de morir. “Estoy devastada por su familia, sus hijos… por los muchos, muchos, que lo amaron”.