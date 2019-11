“A tí te cantamos” dicen cinco damas en Caracas

Un espectáculo de música navideña es una oportunidad para evocar nuestras tradiciones y los valores universales de paz, amor y confraternidad. El sábado 7 y domingo 8 de diciembre, a las 5:00 p.m. y 11:30 a.m., respectivamente, la Sala de Conciertos del Centro Cultural BOD se iluminará con la actuación de cinco de las mejores cantantes emergentes de nuestro país: Deborah Emperatriz, Alicia Hernández, Sofía Castillo, Grey Lioness y Marilyn Chirinos, cuyo arte interpretativo y presencia escénica harán de A tí te cantamos…Canciones para celebrar la Nochebuena, una gala inolvidable.

Durante estas dos únicas funciones, el público emprenderá un emocionante recorrido por el repertorio navideño universal y los más conocidos temas de la Navidad venezolana, bajo la dirección del reconocido pianista Pedro López.

“Los asistentes podrán disfrutar de un variado y emblemático repertorio que, estamos seguros, reavivará los elevados sentimientos que acompañan estas festividades, conociendo a la vez a cinco talentosas intérpretes que han cultivado distintos estilos y aquí se unen para brindar lo mejor de sí”, afirma López, quien también es responsable de la mayor parte de los arreglos que forman parte del espectáculo, cuya producción general es de Gladys Seco y la producción ejecutiva del Centro Cultural BOD.

Melodías de otras latitudes como Noche de Paz, Oh Holy Night, El pequeño tamborilero, All I want for Christmas Christmas, entre otras tantas, resonarán en el escenario, al igual que maravillas de la música nuestra, cuyas máximas expresiones son el aguinaldo, la parranda y la gaita.

El acompañamiento de una banda de grandes músicos integrada por Nelson Sardá, en la batería; Carlos “Nené Quintero, en la percusión; David Peña, en el bajo; en la guitarra y el cuatro, Pedro Vilela; Cheo Rodríguez, en la trompeta; Frank Haslam, en los saxos, y Eliel Rivero, en el trombón, completa la oferta de este espectáculo pensado para el disfrute de todos, desde los más chicos hasta los abuelitos de la casa.

En este hermoso concierto, cada generación se sentirá identificada con las melodías e imágenes que integran el programa, teniendo la oportunidad única de compartir el inicio de las fiestas decembrinas en un ambiente cercano y familiar.



A la propuesta musical de A tí te cantamos…Canciones para celebrar la Nochebuena, evento que cuenta con el patrocinio de Movistar y BOD, se suma una cálida ambientación que encantará a los asistentes.



Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro, en La Castellana, de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y a través del portal www.ticketmundo.com.