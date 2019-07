38.000 millones de dólares: se cierra el divorcio de Jeff y MacKenzie Bezos como el más caro de la historia

Tras 25 años de matrimonio, un juez de Seattle (EE.UU.) ha formalizado este viernes el divorcio de Jeff Bezos, fundador de la compañía de compras en línea Amazon, y su ya exesposa MacKenzie, según reporta Bloomberg.

Esto sienta las bases para el traspaso de unos 19,7 millones de acciones de Amazon a MacKenzie —el 4 % de todas las que la empresa mantiene en circulación—, que suman el equivalente a más de 38.000 millones de dólares.

Nacida como MacKenzie Tuttle, la novelista de 49 años se convertirá ahora en la tercera o cuarta mujer más rica del mundo según diferentes estimaciones, si bien el pasado mes de mayo prometió donar al menos la mitad de su fortuna a obras de caridad.

De acuerdo con la agencia, el creador de Amazon retendrá el 12 % de sus acciones y se mantendrá como la persona más adinerada del mundo tras la transferencia. Trascendió que su exesposa, por su parte, ha acordado otorgarle el poder de voto sobre su patrimonio bursátil.

Este divorcio se convierte de esta forma en el más caro de la historia, tras superar el récord anterior de 2.500 millones de dólares que obtuvo Jocelyn Wildenstein cuando se divorció del vendedor de arte Alec Wildenstein en 1999.

Diversos rumores apuntaban a que la raíz de este divorcio, comunicado por la expareja en enero, corresponde a una presunta relación extramarital entre el magnate y la presentadora de televisión Lauren Sánchez Whitesell, aunque otros reportes señalan que la separación se había efectuado mucho antes.

¿Qué hará Mackenzie con la mitad de su fortuna?

MacKenzie Bezos, exesposa del director general de Amazon, ha decidido unirse a la campaña The Giving Pledge y donar al menos la mitad de su fortuna a obras de caridad.

The Giving Pledge (La Promesa de Dar en español) es una campaña iniciada en junio de 2010 por los multimillonarios estadounidenses Warren Buffett y Bill Gates cuyo objetivo es animar a los más ricos del mundo a donar al menos el 50 % de su fortuna a causas filantrópicas.

En una carta publicada en la página web de The Giving Pledge Bezos explica que tiene “una cantidad desproporcionada de dinero para compartir”. “Mi enfoque hacia filantropía seguirá siendo reflexivo. Tomará tiempo, esfuerzo y cuidado. Pero no voy a esperar. Y lo mantendré hasta que la caja fuerte esté vacía“, añade ella.

Jeff se siente orgulloso de su exesposa

Jeff Bezos escribió en su cuenta de Twitter que está orgulloso de su exesposa. El fundador de Amazon no forma parte de The Giving Pledge, sin embargo en septiembre del año pasado anunció la apertura de su propia fundación benéfica: Day One Fund. Con un fondo de 2.000 millones de dólares, Bezos tiene la intención de combatir el problema de los sintecho y crear un sistema preescolar para niños desfavorecidos.

