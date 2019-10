Un tinte para cada quien

Seleccionar el color ideal para tu piel es un arte, pintarse el pelo en la casa es seguro y fácil pero el reto más grande es encontrar un color que te guste, quede bien e identificar una marca de tinte. No obstante, los especialistas coinciden en un mismo punto: lo primero a tomar en cuenta es que el color que ves en la caja del tinte no es el color que obtendrás. “El color del tinte en tu pelo depende de tu color natural. Por lo tanto, si quieres evitar sorpresas, puedes hacer la prueba recomendada en todas las cajas de los tintes: toma un mechón y haz una prueba déjala un día y si te gusta píntate todo el cabello”, comenta la esteticista Ana Julia Cienfuentes.

Como todo en la moda, las tendencias en color del cabello también cambian. Sin embargo, no debemos pasar drásticamente de un marrón o negro a un rojo sin antes probar si nos queda bien. En general si solo cambias dos tonos de tu color natural es decir de café oscuro a café claro dorado generalmente el color te quedara bien.

Entre más cambies el color de tu cabello, mayores riesgos se toman y más recomendable es ir a un salón. No obstante, si deseas cambiar el color en casa, una opción es hacerlo paulatinamente, es decir, “primero cambia solo dos tonos si te gusta en el siguiente tinte usa un tono más claro, hasta que llegues al color deseado”, apunta la especialista, quien recomienda hacerse un tratamiento de acondicionador profundo 4 ó 5 días antes del tinte para que este dure más tiempo.

Eso sí: los cambios radicales deben ser hechos por profesionales, quienes darán el tono exacto que se desea y nutrirán el cabello después de realizarte el tratamiento de color. No se puede cambiar el color de negro o café oscuro a rubia platinada o pelirroja con un tinte casero. Este tipo de procedimiento puede requerir doble tratamiento es decir primero decolorar o eliminar el color natural del cabello con peróxido o ingredientes similares y luego aplicarle el color deseado. Si solo te aplicas un tono muy claro sobre tu color natural oscuro obtendrás tonos naranja o cobre que en la mayoría de las personas no lucen bien. De allí que estos procedimientos deben ser realizados por un profesional.

BIEN HIDRATADO

Si no quieres teñir todo tu cabello, pero sientes que necesitas darle vida de alguna manera, prueba haciéndote unos rayitos o mechas. Estos pueden ser en tonos rubios o rojos dependiendo de si prefieres una tonalidad ceniza o dorada. Los rayos o mechas encienden el look, revitalizándolo. Todo cambio de color significa hidratación extra para el cabello, ya que los químicos usados pueden resecarlo. Por eso se recomienda un tratamiento hidratante semanal en casa.

SEGÚN LA PIEL

PIEL BLANCA Y PÁLIDA: Si tu piel es muy blanca, es conveniente optar por tonos fríos como el champagne, arena, rubio cenizo o marrones fríos. No te apliques negro azulado, porque se te verá más amarilla de lo que eres. “Recuerda los colores oscuros envejecen y hacen más dura tu expresión”, comenta la especialista consultada. Anímate por unas mechas rubias si tienes tu piel blanca y ojos claros, incluyendo tus pestañas y cejas. En caso quieras pintarte el pelo de rojo, entonces recuerda que el color rojo es el más difícil de mantener. Debes considerar que la tonalidad cambiará con cada lavado, así que debes estar preparada a que el color pierda cada vez más intensidad y se aclare mucho. Para evitar esto puedes escoger un tono rojo más oscuro al color originalmente pensado.

PIEL MORENA: Dale vida a tu cabello con tonos rojizos y violetas. Nada de marrón, pues no habrá ningún tipo de contraste. Si tus ojos son más bien claros y tu piel es oscura, hazte unas mechas para resaltar el brillo de tus ojos. Si tu color de cabello natural es negro azabache, ten por seguro que un tinte para el pelo color rubio platinado no es precisamente el indicado. La idea es que tu cabello resalte y complemente el color de tu piel, pero sin competir, por lo que los rubios no son los más recomendables. Por lo general, se aconseja mantenerse dentro de los tonos de tu pelo natural, ya que te darán una imagen más creíble. En cuanto al tipo de coloración a llevar a cabo, tienes varias opciones, las cuales oscilan entre una coloración completa con una sola tonalidad (la más radical) o, si prefieres, prueba a hacerte unos rayitos. En tonos rojizos, aportarán luminosidad a tu cabello y reavivarán tu rostro.