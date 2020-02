Orden al pelito

Muchas mujeres tienen en sus mentes la imagen de su abuela o madre utilizando un instrumento casi de tortura para potenciar la belleza de su mirada: rizapestañas, artilugio que, pese a la proliferación de productos destinados a acicalar esta área, no ha perdido su vigencia. El rizapestañas persigue agrandar la mirada y proporcionar un tamaño y una longitud mayores a las pestañas.

Es imprescindible que uses tu rizapestañas antes de aplicar una máscara, evitando así que se quiebren. “También se recomienda aplicar una base nutritiva por las noches para que no se debiliten las pestañas, a la vez que asegurarse de que las gomas no presenten roturas para no romperlas”, señala la maquilladora Maritza Suárez, para quien el proceso de uso del rizapestañas es muy sencillo. “Empieza por abrirlo y poner tus pestañas superiores entre sus dos extremos, lo más cerca posible del párpado”.

Una vez lo tengas bien colocado, apriétalo unos 5 segundos. Podrás ir ampliando ese tiempo cuando le cojas práctica pero de momento es importante que procures no romperte ninguna pestaña, así que coge el rizador con fuerza y no tires de él”. Las pestañas durarán rizadas un tiempo determinado según su calidad: si son muy fuertes deberás retocarlas regularmente.

El pubis es una zona relacionada tanto con la higiene como con nuestra sexualidad. Su depilación es hoy algo muy habitual para muchas mujeres, que se la realizan por las ventajas higiénicas, estéticas y sexuales que les ofrece.

SIN ARRANCARSE LAS CANAS

Aunque no se trata de un vello sino parte de la cabellera, las canas representan una constante preocupación capilar para las mujeres. Su aparición provoca pánico en muchas, y la gran mayoría comete el error de arrancárselas esperando que no les vuelvan a aparecer. Sin embargo, esto no es nada saludable para el cabello, y existen tres posibilidades: si tenían una sola cana es posible que afloren hasta tres más en el mismo sitio; si se arrancan el cabello provocarán debilidad en el resto y comenzará a caerse; y son muy pocas las que se arrancan las canas y nunca más les vuelven a aparecer.

Es inevitable que las canas aparezcan, pero si ven los primeros pelos blancos pueden optar a cortarlos cuidadosamente con una tijera. Así no alterarán el comportamiento de la raíz y no tendrán que preocuparse por la aparición de un número mayor de canas. Y si el paso del tiempo ya no les da respiro para cortarlas pueden optar por teñirlas.

PELOS INCONVENIENTES

Si hablamos de vellos inconvenientes, no hay duda que cuando aparecen sobre los labios hay que tomar acciones. Pero cuidado: no es lo mismo la depilación de las piernas que la de axilas o labio superior. Para ello tienes que tener en cuenta la capacidad que tienes para aguantar el dolor, la clase y el color del vello, la sensibilidad de tu piel y presupuesto con el que cuentas. Los tratamientos con láser o eléctricos requieren un desembolso económico importante y además varias sesiones en la consulta del médico. Podemos utilizar técnicas diferentes, tales como cera templada, fría, láser, así como crema depilatoria, que resulta el método menos doloroso y por ello tiene tanto éxito, y la depilación eléctrica, que ofrece una solución definitiva ideal para zonas de la cara. En todo caso, después de depilarte aplícate una infusión de romero fría para consentir la piel.

AXILAS PARA EXHIBIR

En la actualidad, los métodos más utilizados para la depilación de axilas siguen siendo la cuchilla de afeitar y la depilación con cera fría, ya que son las mejores formas de depilarse de manera casera, aunque quizás no siempre sean las más adecuadas frente a nuestras exigencias. Al momento de decidir depilar ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Lavar perfectamente las axilas antes de depilarte.

• Usar desodorante inmediatamente después de la depilación puede provocar alergia, por tanto no es conveniente aplicar estos productos hasta pasadas unas ocho horas.

• Optar por desodorantes sin alcohol para evitar irritaciones y manchas.

• Exfoliar la zona y aplicar productos hidratantes para tener la piel suave y lisa evitando los granitos.

• Si la aureola de las axilas se oscurece, utilizar toallas empapadas en agua oxigenada para limpiar la zona unas horas antes de la ducha, unas 3 veces por semana.

• Cuando se realice la eliminación del vello de raíz, rasurar previamente los pelos dejando unos 4 milímetros.

• Lo mejor es elegir las técnicas de depilación de axilas que más se ajusten a nuestro tipo de piel.