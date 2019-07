El acné no sabe de calendarios

El dermatólogo tiene la palabra al momento de fijar tratamientos

Muchas veces leemos o escuchamos a alguien diciéndonos que el acné es cosa de adolescentes, que a medida que la pubertad se va el acné desaparece. Este es el caso para muchas personas pero no para otras. “Si bien la probabilidad de sufrir de acné durante la edad adulta es mucho menor, esto ocurre. Incluso personas que no tuvieron acné durante su juventud pueden padecerlo de adultos. También puede pasar que el acné aparezca durante la adolescencia y no desaparezca luego cuando la persona entra en la edad adulta y que perdure varios años más”, asegura Klara Senior, medico estético.

Clínicamente el acné se puede manifestar en forma de comedones (puntos blancos y puntos negros), pápulas (lesiones elevadas), pústulas (cuando contienen pus), nódulos y quistes (lesiones de mayor tamaño y profundidad) y manchas y cicatrices residuales; estas lesiones permiten clasificar al acné en grados, dependiendo de su severidad. Debido a esto muchas veces no responde a los tratamientos comunes que podemos adquirir en las tiendas o incluso a muchos de los tratamientos clínicos realizados por los dermatólogos.

El acné generalmente suele observarse desde la pubertad, incrementándose su prevalencia en la adolescencia y persistiendo como un problema en algunos adultos, ya que no sólo reviste implicaciones estéticas sino también se ha convertido en una causa de baja autoestima, aislamiento, estrés y depresión, factores que a su vez van creando un círculo vicioso favoreciendo la persistencia de las lesiones en la piel. El acné en los adultos es en su mayoría causado por desequilibrios hormonales.

“Es importante recordar que el manejo del acné debe ser multidisciplinario con la finalidad de erradicar las patologías de base que pudiesen en algunos casos estar condicionando su presencia, con la finalidad de evitar recidivas (reaparición) futuras del acné y de las alteraciones estéticas asociadas”, concluye la especialista.

El acné es el proceso dermatológico producto de una reacción obstructiva de los conductos excretores de las glándulas sebáceas; éste se ve afectado por diversos factores como la edad, el sexo, factores endocrinos entre los que se incluyen el síndrome de ovario poliquístico y patologías de la glándula suprarrenal, donde además puede estar asociado a obesidad e hirsutismo (presencia de vello grueso y oscuro en áreas no habituales en la mujer), “además pueden intervenir factores genéticos, variaciones en la dieta, entre otros”, aclara Klara Senior

LÁSER CONTRA IMPUREZAS

En la actualidad existe un nuevo tratamiento de láser de nueva generación que no solo permite eliminar el acné sino también las cicatrices. Este láser permite ver los resultados desde la primera sesión y trabaja con dos tipos de onda. El primero es el neodinium, el cual es muy efectivo en el tratamiento del acné activo, permite mejorar la circulación de la piel, mejorar las lesiones activas y combatir la bacteria Propionebacterium acnes. Para erradicar el acné activo se necesita de 2 a 6 sesiones, cada 7 a 15 días dependiendo del caso. Al igual que el IPL, permite realizar la depilación definitiva del vello que puede estar presente en exceso en algunos pacientes con acné. El segundo es el erbium yag, que se emplea para realizar un “resurfacing” de las cicatrices de acné, es decir, brindar un aspecto más liso a la piel que ha quedado con irregularidades como consecuencia de brotes previos. En este caso se necesita de 1 a 3 sesiones dependiendo de la profundidad y de la extensión de las cicatrices. Estas sesiones deben estar separadas por 1 mes y medio cada una, y entre sesiones pudiera estar indicado realizar una hidratación facial.

DIRECTO AL GRANO

– Peeling químico: actúa mejorando la calidad de la piel y brinda cierto control de la grasa al ayudar a cerrar los poros muy abiertos

– IPL (Luz pulsada intensa): ayuda a controlar la producción de grasa, posee un efecto antiinflamatorio local y favorece la producción de colágeno.

– Microdermabrasión: con punta de diamante permite remover las células muertas de la capa más superficial de la piel, siendo de utilidad para el tratamiento de las lesiones residuales como cicatrices y manchas producto del acné

– Tratamiento de cicatrices con ácido hialurónico: indicado para el “relleno” de algunas cicatrices deprimidas que no pueden ser resueltas con las herramientas previamente mencionadas, dada su profundidad o localización, permitiendo darle a la piel una apariencia más lisa y uniforme.

NOTA: El acné sufrido por los adultos es diferente al que afecta a los jóvenes.