Arregladitos para la escuela

Desde la edad escolar, los niños se interesan por los afeites propios de los adultos, por aquello de la imitación, y la escuela es su primer escenario. De modo que los padres deben invertir inteligencia emocional para poner esas inquietudes en su justo lugar a la hora de acicalarse para la escuela. Es buena la pulcritud y la aspiración a verse bien, pero padres y representantes deben evitar que se salten etapas para no distorsionar la imagen que los más pequeños se forman a temprana edad.

Hay actitudes que, sin caer en exageraciones- van construyendo la responsabilidad infantil en el plano de la higiene y los cuidados personales básicos, como mantener el cabello limpio y peinado, cepillarse los dientes tras cada comida, por ejemplo. Pero además lociones, aceites, perfumes, champús, etc., son algunos de los productos que, formulados especialmente para los preadolescentes, sirven para ir arregladitos a la escuela.

Las grandes marcas, por ejemplo, ofrecen colonias adecuadas para los niños, con aromas florales y frescores adaptados a cada edad, así que hoy puedes encontrar regalos en perfumería para todas las edades y a diferentes precios. Prefiere los que son hipoalergénicos.

En cuanto al champú y jabón, se sugieren los que no llevan ni perfume, ni alcohol, que no irriten los ojos y que tengan pH balanceado. En todo caso, evita aplicar productos cosméticos a niños muy pequeños, para evitar reacciones en la sensible piel de los más chicos.

MAQUILLAJE SUTIL

En los últimos grados de la escuela, o los primeros de bachillerato, las jovencitas empiezan a mirar furtivamente el tocador de la madre. Mejor oriéntala para que se retoque según su edad: solo un corrector igual al color de su piel para ojeras, manchitas o granitos, y sellarlo con polvo translúcido. Si quiere rubor, que sea uno muy sutil, y brillo labial. Y nada de delineador de ojos; si acaso, -y para adolescentes- una máscara para pestañas.

NOTA: El cepillado diario es, además de saludable, una imprescindible rutina de cuidado personal.