A la oficina con estilo

Vestirse todos los días para ir a la oficina, ¡no es tarea fácil! El trabajo es una de las actividades más importantes de nuestras vidas, es por eso que debemos ir presentables, demostrar seriedad y saber que una buena imagen habla muy bien de nosotros mismos. Lo ideal es ir cómodos y de acuerdo a las actividades y agenda de nuestro trabajo. Aquí te dejamos algunos consejos para dejar a un lado looks aburridos y monótonos para llenar de buen gusto tu día laboral:

· Planifica tus pintas de la semana: es importante que organices lo que vas a usar en la semana, así evitaras el estrés del “que me pongo” y no saldrás con lo primero que encuentres. Si no se te hace posible, por lo menos deja listo todo en la noche anterior.

· Usa maquillaje natural: evita el exceso de maquillaje. Destaca tu rostro con delineador negro y tonos rosa. Si vas a usar colores fuertes en los labios, lleva solo máscara para pestanas. Aquí aplica la regla, “menos es mas”

· No muestres demasiado: es un NO rotundo llevar escotes, blusas demasiado cortas o minifaldas a la oficina. Puedes destacar tu figura con algún cinturón o pantalón alto.

· Lleva un look relajado: si en tu oficina existe la regla de viernes casual, puedes llevar una camiseta con un blazer o chaqueta y unos zapatos bajitos o bailarinas. Evita los jeans desgatados, rotos y zapatos deportivos.

· Disfruta de los estampados: dale un toque genial a tu look de oficina con unos zapatos o bolso de leopardo, jugando con prendas neutras. También puedes llevar una prenda de lunares, y lograr un estilo blanco y negro que salga de la rutina o puedes sacarle provecho a la “tendencia náutica”, esta refleja frescura y una elegancia casual jugando con el azul, el blanco y el rojo.

· Juega con básicos: los básicos serán tus aliados en la oficina y en tu día a día. No puede faltar en tu clóset un pantalón negro, una falda negra o camisa blanca y blusas en tonos neutros. Apórtale estilo a un look en tonos sobrios con unos zapatos de color. La mezcla de estas prendas te ayudará a lograr infinidad de estilos.