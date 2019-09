10 claves para el regreso a clases

Numerosas son las medidas que deben tomar los padres y representantes al momento del reinicio de las actividades académicas de los más pequeños de la casa. Acá unas cuantas claves a manejar durante tan decisiva hora y el resto del año escolar.

1. Visita previa

Visitar el colegio un par de días antes del inicio del primer año escolar para que los niños se familiaricen con el entorno.

2. En compañía

Dependiendo de la edad del niño, durante los primeros días los padres podrían acompañarlo hasta el aula. Que sea un acercamiento afectuoso al colegio.

3. En busca de guardería

Si lo que estás buscando es una guardería, se aconseja percatarse de sean pocos niños en cada aula, y que hayan por lo menos dos maestras encargadas. De este modo, los padres pueden tener mayor garantía de una atención permanente.

4. A primaria

Los niños que pasan de pre-escolar a primaria quizás son los que reciben el choque más fuerte, pues, además del uniforme y la rutina de estudios, les cambia la estructura física del salón. Es fundamental que los primeros meses asistan sin faltas para que vayan acostumbrándose a la nueva etapa escolar y que los padres no cedan por consentirlos.

5. Al madrugar

Retomar los hábitos relacionados al sueño es quizás uno de los problemas más frecuentes, no solo para los estudiantes sino también para los padres. En el caso de los adolescentes, unos días antes se debe conversar sobre la vuelta a la rutina. Los padres tienen que evitar quejarse frente a los hijos sobre el regreso a clases, y el madrugonazo que esto implica.

6. Cambio de colegio

Si el niño ha sido cambiado de colegio, lo ideal sería que los padres lo lleven a conocerlo antes de que inicien las clases, que lo hagan partícipe del proceso de inscripción y, de ser posible, inclusive de la toma de la decisión.

7. Vacunas

Las vacunas son indispensables para garantizar el fortalecimiento del sistema inmunológico de los niños.

8. Sin experimentar

Si sabemos que hay algo que no les gusta de la lonchera, no se lo comerán y pasarán hambre. Además, no es recomendable utilizar la lonchera para probar alimentos nuevos. Esto es algo que debe hacerse en casa.

9. Motivar

Los padres deben motivarlos a plantearse nuevas metas, como mejorar en las materias que estuvieron flojas el año anterior.

10. Zonas delimitadas

Es conveniente que acostumbremos a los niños desde pequeños a jugar y hacer los deberes en su cuarto, para ello necesitan tres zonas completamente delimitadas: la zona de dormir, la de jugar y la de estudiar.