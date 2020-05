Trump nombró a Simonovis jefe de la operación Gedeón

Bajo la denominación de jefe operativo, el prófugo de la justicia venezolana Iván Simonovis fue encomendado por el Gobierno de Estados Unidos para dirigir la fallida incursión militar en Venezuela, el domingo 3 de mayo en las costas del país, informó el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez.

Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez detalló que la maniobra mercenaria fue activada por la Casa Blanca en marzo pasado, posterior a los encuentros de Donald Trump con su homólogo de Colombia, Iván Duque, y el diputado Juan Guaidó.

“Se da el visto bueno para que sea Simonovis el que coordine”, dijo Rodríguez y señaló que el ex comisario difundió una serie de mensajes en su cuenta de twitter para “sembrar falsos positivos” previo a la incursión armada.

El ministro informó que inicialmente Clíver Alcalá Cordones era el encargado de dirigir el plan, sin embargo, Simonovis “en complicidad con Antonio Sequea, le dan un golpe de Estado para quedarse con la dirección de la operación”.

La participación de Simonovis en la incursión militar fue confirmada por Antonio Sequea, quien señaló haber mantenido comunicación con él a los fines de “reportar cualquier situación o novedades de la maniobra en curso referente a Venezuela”.

Rodríguez explicó que Sequea, quien dirigió la misión de desembarco en Macuto, dijo que Jordan Goudreau, responsable de la empresa norteamericana Silvercorp, confirmó que la seguridad de EEUU tenía conocimiento de los planes terroristas, tanto que el veterano de guerra suministró información sobre las operaciones que se activarían en el Caribe.

En este sentido, el vicepresidente indicó que el detonante para la operación fue la acusación del Departamento de Justicia de EEUU contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, por supuestos nexos con el narcotráfico.

Ajusticiar a la oposición

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó que las investigaciones en torno a la incursión marítima están dando indicios de que las operaciones terroristas no solo iban en contra del Gobierno Nacional si no que también la oposición venezolana podía ser afectada. “Están apareciendo indicios de que en la lista de los ajusticiables no solamente estaban los representantes del Gobierno Bolivariano, también había representantes de la oposición venezolana a los que este grupo veía como un estorbo”, detalló desde el Palacio de Miraflores, donde mostró las confesiones de algunos capturados.