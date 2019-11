Presidente aprueba 200 mil becas estudiantiles y las incrementa a Bs 75 mil

Durante la celebración del Día del Estudiante Universitario, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 200 mil nuevas becas y el incremento de las mismas a Bs 75 mil para los estudiantes universitarios y a Bs 60 mil para los estudiantes de educación media.

#ANUNCIO 📹 | Jefe de Estado @NicolasMaduro autoriza 200 mil nuevas becas universitarias y el aumento del estipendio por ese concepto a 75 mil bolívares. Además, aprueba el aumento de las becas a la Educación Media a 60 mil bolívares a partir de hoy pic.twitter.com/HCuPPYWodt — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) November 21, 2019

Desde la concentración en el Patio de las Academías en el paseo Los Próceres, Maduro se reunió con la multitud estudiantil y aseguró que los estudiantes universitarios cuentan con el apoyo del gobierno venezolano.

Aprobó, asimismo, la entrega de 35 mil hectáreas a las universidades del país “para los proyectos productivos de nuestros estudiantes. Tenemos que hacer brigadas cívico-militares de estudiantes para ir a producir en esas hectáreas”, acotó.

Llamó a los estudiantes universitarios que rechazan sus políticas de gobierno a a trabajar de la mano, “Ellos me quieren derrocar, yo les digo que está bien pero que antes de derrocarme me dejen ayudarlos. Yo me quiero reunir con ellos”, refirió el primer mandatario nacional.