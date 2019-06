Miles de dólares donados por hija de Kennedy también desaparecen en Cúcuta

Más de 100 mil dólares donados a una ONG en Cúcuta por Caroline Kennedy, hija del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy, estarían desaparecidos, según reportó el portal PanAm Post durante una entrevista hecha a Lester Toledo, enviado a Colombia tras el escándalo del robo y estafa de los delegados de Juan Guaidó en esa ciudad.

A entender del periodista Orlando Avendaño, el mismo que destapó el guiso de Voluntad Popular en Cúcuta, el dinero de Kennedy se habría entregado a la ONG Venezolanos en Cúcuta, manejada por Eduardo Espinel, dueño de una cachapera en esa ciudad.

“A los días [de la donación], y esto lo sé muy bien, ella [Caroline Kennedy] envió a alguien preguntando por esa plata y resulta que nadie sabe dónde está”, precisa Avendaño durante el diálogo con Toledo en Bogotá, que inicia diciéndole: “vamos a hablar de plata, de mucha plata…”.

Toledo responde desconocer ese caso, aunque sí al señalado, de quien dice “es pana” y con quien ha ido a conocer su refugio para emigrados en la ciudad fronteriza.

Al caso de Kennedy se suman otros cuyos estafados serían empresarios colombianos. “Empresarios en Cúcuta le han comentado a la corresponsal de PanAm Post allá, que han donado mucha plata [a ONG de venezolanos], y tampoco saben dónde está ese dinero”, dice Avendaño, obteniendo como respuesta de Toledo que no sabe de esos casos y que solo conoce a la ONG de Espinel.

Rojas y Barrera son gente de Guaidó

Al volver sobre el escándalo del dinero robado del fondo para pagar hoteles de militares desertores, Toledo —a quien Avendaño le recrimina querer minimizar el caso— precisa extensamente que Kevin Rojas y Rossana Barrera son personas designadas directamente por Juan Guaidó. “Fueron decisiones ejecutivas”, dice, aclarando que mantiene su confianza en el presidente de la AN, salpicado en el caso, pero detalla: “…fue una comisión que él designó. Un equipo operativo que designó para manejar ese tema. En el medio no tienen jefes. Ellos no me reportan a mí. Ellos no tenían jefe intermedio. Eso es importante decirlo. Ellos no le reportaban a los diputados. No le reportaban a la embajada. No me reportaban a mí. Ellos le reportaban a Caracas”.

El misterio de Calderón Berti

Otro punto que trata de aclarar sin respuesta Toledo, es la discusión vía Twitter entre Calderón Berti y Guaidó cuando se destapó la olla de Voluntad Popular en Cúcuta. Guaidó ordenó a Calderón Berti iniciar una investigación y el embajador respondió que llevaba dos meses en ella, dice Avendaño.

En efecto, Calderón Berti desde el principio ha dejado ver vía Twitter que ya había denunciado el caso a Caracas, pero que no le ponían atención, aunque tampoco lo denunció públicamente. Sin embargo es muy posible que Calderón Berti sea la fuente de PanAmPost desde el principio. De allí quizá que a los tuits cruzados con Guaidó, el “embajador” emitió otra serie de tuits hablando de su trayectoria de vida honesta sin que nadie le estuviera preguntando.

Por esa vía, también se habría conocido el otro caso de intento de estafa —ausente en la entrevista con Toledo— de Kevin Rojas y Rossana Barrera; el uso fraudulento de correos de la delegación en Bogotá para realizar una fiesta de recaudacion de fondos, después de que Calderón Berti se habría negado explícitamente.