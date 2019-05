Maduro: Se hará justicia frente a la traición y al golpismo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que se hará justicia frente los que promovieron el intento de golpe de Estado de este martes por parte de factores de la extrema derecha que trató de imponerse con el engaño, la mentira y la manipulación sobre un grupo reducido de oficiales jóvenes y personal de tropa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para atentar contra el orden constitucional.

Señaló que En los próximos días mostrará las pruebas de los implicados en el golpe de Estado. “Les mostraré todas las pruebas de quién conspiró, quién traicionó, cómo traicionó y que la justicia haga su parte. Yo juré respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes, el derecho a la paz y a la democracia y a la libertad de todo el pueblo de Venezuela”, recalcó el Jefe de Estado

“ Pregunto ¿se acabó la política? ¿Nos vamos a una guerra civil? Eso es lo que buscan una guerra civil. ¿Así debe ser la política en Venezuela? ¿Con disparos, heridos y muertos? ¿Hay necesidad de golpe de Estado?… Acabamos de derrotar un nuevo complot de la derecha. Ayer pretendieron imponerse a traición. Tengo las pruebas en las manos y la justicia los está buscando y más temprano que tarde irán a la cárcel a pagar su traición y su delito”, aseveró el Mandatario este miércoles, durante su participación en la concentración popular en el Palacio de Miraflores, Caracas, con motivo del Día Internacional del Trabajador.

Subrayó que la unión cívico-militar es leal a la Patria y a los trabajadores ratificó que “tienen en mí un Presidente que siempre defenderá sus derechos y reivindicaciones, haciendo frente al imperio y a sus lacayos que pretenden arrebatarnos nuestras conquistas”.

Denunció al asesor de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos, John Bolton, por dirigir las maniobras del golpe de Estado fallido de este martes perpetrado por la extrema derecha venezolana contra el Gobierno constitucional venezolano.

Gran consulta nacional

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para el próximo sábado 4 y domingo 5 de mayo a una gran jornada nacional de diálogo, de consulta, de acción y de elevación de propuestas a través del Congreso Bolivariano de los Pueblos, que agrupa a organizaciones del poder popular, para optimizar los planes de Gobierno de la Revolución Bolivariana.

Esta convocatoria igualmente la extendió el Jefe de Estado a los gobernadores y alcaldes y al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

¡A defender la Patria en las calles!

Antes de culminar su mensaje, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, significó la masiva presencia del pueblo revolucionario en la marcha que calificó de monumental que por la conmemoración del Día Internacional del Trabajador que se realizó este miércoles en Caracas, para expresar la conciencia de la clase obrera en defensa de sus reivindicaciones laborales y su decisión absoluta de defender la patria y la revolución en las calles.







“El pueblo revolucionario ratifica su decisión absoluta de defender la patria, la Revolución al costo que sea necesario. Defender la patria como se ha defendido a lo largo de los 20 años de Revolución, de todas las circunstancia que puedan existir. Eso es lo que el imperio no va poder entender. No lo entendieron en el 2002 cuando dieron el golpe de Estado petrolero y después se fueron a la plaza Altamira, no pudieron entender por qué ellos con todo su poder de maldad e intriga, con todo su poder comunicacional no pudieron con el comandante Chávez. No pudieron con Chávez y tampoco han podido, ni podrán con nosotros en ninguna circunstancia”, sentenció.

El Mandatario Nacional exhortó al pueblo salir a las calles a defender la Patria si la derecha realizare otra intentona golpista. “Ayer pretendió imponerse la traición de un puñado que fue captado por la derecha golpista, pero se impuso la lealtad a la traición, se impuso la conciencia al golpismo militar, se quedaron solos los golpistas, al final no le llegó la gente… Sigamos en la calle, ante cualquier llamado de la derecha, salgan a la calle a defender la Patria”, puntualizó el presidente.