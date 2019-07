Maduro pide a Dios avanzar en el diálogo y la paz

Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a Dios sus bendiciones para avanzar en el proceso de diálogo que se lleva a cabo en Barbados.

“Le pido a Dios sus bendiciones y luz para avanzar hacia cuerpos de paz, hacia una mesa de dialogo permanente de donde salgan soluciones, soluciones y una visión común que nos favorezca a todos “, dijo el primer mandatario.

Explicó que cree en el diálogo y en la palabra para que se establezca y quede para siempre una mesa de dialogo entre Venezuela y las diferentes oposiciones al gobierno.

Acotó que las diferencias deben ser debatidas a través del diálogo y no de la agresión, “el domingo se cumple un año del intento de asesinato con unas bombas con el apoyo de Colombia donde Julio Borges me quería matar, eso no es política, no podemos llevar al país a una invasión de ejercito extranjero”, aclaró.

Aplaudió que esta sea la tercera ronda de diálogo que se lleve a cabo en Barbados con Noruega como mediador.