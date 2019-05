Maduro: Si Venezuela fuera agredida los pueblos se irían a las calles

El presidente Nicolás Maduro señaló este sábado que “ojalá nunca tengamos que enfrentar una agresión militar, pero estoy seguro que si algún día Venezuela fuera agredida las juventudes, los estudiantes, y los pueblos de América Latina y el Caribe se lanzarían a las calles en contra del imperialismo, y vendrían a defender Venezuela con las armas en la mano. Se vería un Vietnam latinoamericano de punta a punta”.

Desde el Parque Los Caobos, en Bellas Artes, durante la clausura del XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes (Clae), destacó la calidad política, ideológica, cultural, discursiva, la solidaridad y humanismo de la juventud que “supera con creces cualquier otro movimiento estudiantil de los últimos 60 años”.

“Yo creo que los congresos, cuando estamos en revolución, son procesos vivos, que no mueren con la clausura oficial ni nacen con la plenaria. Son procesos vivos que expresan la dinámica de las luchas reales de cada uno de ustedes en cada uno de sus países. Así ha sido y así debe continuar”, agregó.

Planteó hacer un congreso en homenaje a los 200 años de la Batalla de Carabobo, en 2021, lo cual fue aprobado. “Habrá varios eventos, también vendrá el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes”, dijo.

El jefe de Estado afirmó que “la lucha estudiantil es una escuela que perfila las luchas futuras por la recuperación de la soberanía de nuestra patria grande: América Latina y el Caribe, por eso siempre me preocupa la continuidad de las acciones. No debemos contentarnos sólo porque el congreso haya sido un éxito, no. Lo que tiene que ser un éxito son las acciones que hemos aprobado para darle continuidad a la lucha por el rescate de América Latina”.

Insistió en construir una “poderosisima red de comunicaciones, de información y propaganda en defensa de la educación pública gratuita y liberadora que permita articular a los 100 millones de estudiantes progresistas que conforman los Clae. Gran red, pensar en grande y actuar en grande para tener logros grandes. Hoy es más sencillo”. Asimismo, les regaló a todos los delegados asistentes una tableta Canaima hecha en Venezuela.

Le encomendó al ministro de Educación Universitaria, al rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud y al ministro de la Juventud abrir 50 mil cupos para que vengan latinoamericanos y caribeños a estudiar todas las carreras profesionales de la salud, “para que vengan a formarse”.