Maduro aprueba fondos para bono «coronavirus»

Durante un pase telefónico al programa Con el Mazo Dando, el presidente Nicolás Maduro anunció que aprobó los recursos para la entrega de un bono de compensación para ayudar al pueblo durante la etapa de la cuarentena.

El presidente anunció que este viernes llegarán de la China miles de kits los cuales permitirán hacer un despistaje más amplio de casos sospechosos de contagio de coronavirus. «Ya tenemos plenamente identificados en varios centros donde hay casos sospechosos y de manera masiva realizaremos puebas. 2 millones de pruebas». También informó que partir de este sábado se realizará la visita Casa por Casa a aquellos casos sospechosos que fueron registrados a través del Carnet de la Patria.

Comentó que el Director General de la OMS, Tedros Adhanom, saludó la decisión del Gobierno Bolivariano de haber decretado la cuarentena colectiva, la etapa del aislamiento colectivo, a pesar de presentar pocos casos de COVID-19 que se reportan hasta el momento en el país. Sin embargo, denotó que Adhanom recomendó de inmediato implementar las pruebas masivas de descarte.

«Ya tenemos miles de cama de atención en unidades de cuidados intensivos y miles de camas hospitalarias preparadas para los casos que necesiten atención medica, los graves 4500 camas en los CDI. Se trata de un virus importado. 30 casos vienen de Europa y 6 de Cúcuta»

El Mandatario Nacional calificó de «malsanos» los comentarios realizados por Andrés Pastrana. «Que se ocupe de Colombia, que deje de estar haciendo comentarios estúpidos; si usted no va a ayudar, no moleste, el coronavirus no distingue. Si no va ayudar no estorbe. En este momento todos tenemos que ayudarnos. El Coronavirus no distingue distancias políticas. Nosotros que somos hombres devotos de Dios tenemos que elevar una plegaria y pedir por la union de los venezolanos», sentenció.

«Ayer entregué una carta al FMI, si hay que reunirse con el diablo por Venezuela se hará; hoy hablamos con la OMS. Nuestras decisiones tienen que ser más drásticas, confiar en los pueblos, tomar decisiones que ayuden a los pueblos. Acepto recomendaciones, ya escuché a Fedecámaras», dijo el presidente.

Insistió en que Venezuela es el primer país de toda América que asume una cuarentena colectiva, consciente y voluntaria. «En Venezuela no ha habido medidas de fuerza, en Venezuela ha habido un llamado constitucional para asumir una situación de pandemia mundial y salir a buscar un objetivo colectivo, nacional por la vida y la salud: cortar las cadenas de transmisión, controlar la expansión del Coronavirus que vino importado y entrar a una fase de protección, sanación del pueblo y control del COVID-19.»

«Me sumo al aplauso y reconocimiento para los médicos, médicos, la FANB, PNB, Consejos Comunales, CLAP, líderes y lideresas, jefes y jefas de calle; millas de trabajadores y trabajadores que están dando todo para que cada quien tenga la atención y protección».