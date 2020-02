Cuesta un puyero obtener efectivo en Caracas

Conseguir efectivo es un dolor de cabeza para los caraqueños, las principales agencias bancarias están otorgando diariamente montos muy bajos de retiro de dinero, y aunado a esto los usuarios deben hacer largas colas para obtener la preciada moneda.

Así lo denunció la gente al equipo de Ultimas Noticias durante un recorrido efectuado por las principales agencias bancarias del este y el centro de la ciudad capital.

Las taquillas del Banco Venezuela dan 100.000 bolívares haciendo colas moderadas, pero la historia es otra con los cajeros automáticos. Allí el monto máximo de retiro diario son 50.000 bolívares y duran más de una hora en las colas.

Ismael Fuentes, cliente del Venezuela, tiene en su rutina una visita diaria al banco. “Retiro primero por taquilla y después me voy al cajero, para poder así garantizar los gastos de pasajes de mi hijo, lo importante es tener en el bolsillo algo de efectivo para resolver”, aseveró.

El banco Mercantil tiene establecido como límite de retiro diario tanto en taquillas y cajeros 50.000 bolívares, pero los funcionarios informaron que este monto puede variar según la disponibilidad del efectivo en caja. En la agencia La Urbina hay días donde dan 10.000 por taquilla en billetes de 100.000, causando grandes molestias a los clientes que indican que esos billetes no los aceptan en ningún lado.

Al encontrarse con límites de retiro diarios tan bajos, los usuarios se ven en la necesidad de realizar una travesia de banco en banco. “Me toca retirar por taquilla diariamente en distintas agencias y paso mucho tiempo en las colas en algunas duro más de una hora, hago esto porque el efectivo que me da un solo banco no me rinde”, acotó Lourdes Maldonado.

Banesco le permite a sus usuarios retirar 50.000 diarios en las agencias donde indican tener efectivo en caja. Se presentan casos donde los usuarios no pueden retirar porque no hay dinero como en el banco Venezolano de Crédito en su sede en Sabana Grande, donde solo están prestando servicio de atención al cliente.

Entre tanto, hay entidades bancarias como el Fondo Común que solo dan Bs. 3.000. Los usuarios de la agencia situada en la salida del metro de Plaza Venezuela denunciaron que este monto no les alcanza ni para costear el pasaje en las camioneticas.