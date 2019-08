Presidente Maduro participa en el I Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras

El presidente de la República,, Nicolás Maduro, participa este viernes en el I Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, que se desarrolla en el Hotel Alba-Caracas.

Junto al presidente se encuentran Adán Chávez, embajador de Venezuela en la República de Cuba y Vicepresidente de asuntos internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); Francisco Torrealba, Vicepresidente de los trabajadores de la tolda roja, Daniel Kovalik, defensor de los derechos humanos (Estados Unidos) y Milagro de la Caridad Pérez, de Central de trabajadores de Cuba e Integrante del secretariado Nacional.

En el encuentro están 64 representantes internacionales, actividad que se realizará hasta este sábado y que se ha sumado a la campaña No More Trump (No más Trump), en rechazo al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos (EEUU), indicó el dirigente socialista, Francisco Torrealba.

Información en desarrollo…