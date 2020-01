ANC realizará sesión especial en conmemoración al Día del Maestro

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) realizará una sesión especial este miércoles en el marco de la celebración del Día del Maestro, informó el presidente del poder plenipotenciario, Diosdado Cabello.

«Mañana 15 de enero, Día del Maestro, vamos a hacer una sesión especial en reconocimiento a los educadores de venezuela que han entregado su vida a esta noble labor. A todos nos ha tocado en algún momento ser alumnos y ser maestros. estamos obligados a ser maestros con el ejemplo. La juventud que empuja tiene que vernos como un ejemplo a seguir, de los que no se rinden, no traicionan, de los que no se corrompen, de los que siempre acompañarán el legado del comandante (Hugo) Chávez», expresó Cabello tras finalizar el Memoria y Cuenta presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En transmisión conjunta de radio y televisión, el dirigente socialista enfatizó que, a partir de este miércoles, la ANC llevará a cabo — junto a las comisiones que integran la instancia plenipotenciaria — sesiones especiales, con el fin de atender a los distintos sectores de la sociedad.

«Invitamos al poder popular que se haga presente, para reunirnos», recalcó Cabello.

En este sentido, detalló que para el próximo 4 de febrero, la ANC aprobará como Ley constituyente el texto que hace referencia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como para el 8 de marzo — Día Internacional de la Mujer — se tiene previsto aprobar la reforma a la Ley contra la violencia de género.

«El derecho a la mujer. Por un mundo libre de violencia. Lo recibimos nosotros hace poco con la ANC y ya comenzaron las discusiones», recalcó el presidente del organismo plenipotenciaria.

Durante las sesiones, enfatizó Cabello, se debatirán las leyes presentadas este martes por el jefe de Estado venezolano, en materia económica.

Por otra parte, reiteró la disposición de la Asamblea Nacional Constituyente de trabajar con la Asamblea Nacional — instancia que se encuentra en desacato desde 2016 — con el fin de restablecer el funcionamiento del Parlamento y salir del desacato, reseñó AVN.